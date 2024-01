Afrique de l'Ouest: BRVM - Fin de semaine en baisse pour les activités du marché.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 5 janvier 2024, les activités de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré une baisse.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 662,769 millions de FCFA la veille à 410,251 millions de FCFA ce 5 janvier 2024.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré aussi une baisse de 28,202 milliards, à 7 917,377 milliards de FCFA contre 7 945,579 milliards de FCFA le jeudi 4 janvier 2024.

Celle du marché obligataire est aussi dans la même logique, s'établissant à 10 279,930 milliards de FCFA contre 10285,067 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 5,137 milliards.

Du côté des indices, c'est la même situation de baisse qui est constatée. L 'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,36% à 212,82 points contre 213,58 points la veille.

Il en est de même de l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), avec une baisse de 0,38% à 106,99 points contre 107,40 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) connait une baisse de 0,65% à 100,88 points contre 101,54 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 740 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 10 400 FCFA), BOA Mali (plus 1,38% à 1 470 FCFA), BOA Benin (plus 0,79% à 6 400 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 0,74% à 6 850 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 1 075 FCFA), Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 1 400 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 3,91% à 2 210 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 3,77% à 5 100 FCFA) et Total Sénégal (moins 3,42% à 2 400 FCFA).