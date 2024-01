Angola: Le Ministère des Sports consterné par le décès de Rui Mingas

Luanda — Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) a exprimé jeudi son profond regret suite au décès de l'ancien secrétaire d'État à l'Éducation physique, Rui Mingas, survenu au Portugal, des suites d'une maladie.

Un message de condoléances adressé à la famille et signé par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Palmira Barbosa, indique que c'est avec une profonde douleur et tristesse que le personnel de ce département ministériel a appris le décès de Rui Mingas, qu'ils considèrent comme une « pierre angulaire » et un pilier solide de l'histoire du sport en Angola.

Le nationaliste et musicien angolais est décédé jeudi, à l'âge de 84 ans, dans la capitale portugaise.

Dans la note à laquelle l'ANGOP a eu accès, la ministre considère Rui Mingas comme un fils dévoué de ce pays qui, dans les années 50 et 60, qui a marqué l'histoire de l'athlétisme sous les couleurs du Sport Lisboa et Benfica et, en 1979, année de la création du Secrétariat d'État à l'Éducation physique et aux Sports, après avoir fait les premiers pas vers ce qui est aujourd'hui le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

"En ce moment où l'Angola pleure son fils bien-aimé, nous adressons à la famille, au pays, au continent et au monde qui ont été témoins de son élégance artistique, de son dévouement sportif et de son éloquence intellectuelle, notre profond sentiment de regret", lit-on dans la note.

Rui Mingas, rappelons-le, était l'un des auteurs des paroles de l'hymne national de l'Angola, avec l'écrivain Manuel Rui Monteiro.