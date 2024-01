Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso appelle à accélérer la mise en oeuvre du PND

Dans son message de voeux aux forces vives de la nation et corps constitués nationaux, le 5 janvier à Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a appelé le gouvernement à tenir compte des défis en présence pour lesquels il faut accélérer la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2022 -2026.

« De nouvelles avancées sont à notre portée en 2024. Nous poursuivons notre marche vers le développement en cohérence avec le PND », a déclaré le président Denis Sassou N'Guesso, réaffirmant la place cardinale du travail dans un effort persévérant et acharné sans lequel ni la création de richesse ni la prospérité ne sont envisageables. « En cela, je convie toutes les forces vives de la nation à demeurer vigilantes, mobilisées et à s'impliquer davantage dans cette belle oeuvre d'édification d'un Congo plus prospère », a-t-il poursuivi.

La jeunesse

Après avoir décrété 2024 année de la jeunesse dans son message de voeux à la nation le 31 décembre 2023, le président de la République est revenu sur le sujet devant les forces vives de la nation et les corps constitués nationaux. Il a en effet enjoint le gouvernement de prendre la juste mesure de cette initiative consacrée aux forces les plus représentatives du pays sans sombrer, selon lui, dans le faisceau des slogans sans suite. « Les attentes de cette couche de la société étant nombreuses et brulantes. Le gouvernement doit définir dans l'immédiat les projets clés à réaliser pour concrétiser l'année de la jeunesse ; déterminer sans délai les besoins financiers y afférents et les actions à mener pour la mobilisation des ressources nécessaires », a-t-il instruit.

%

La mise en oeuvre réussie du PND 2022-2026 et des actions en faveur de la jeunesse, en cette année qui lui dédiée, ne peuvent se faire sans évaluation méthodique. Ainsi, Denis Sassou N'Guesso a appelé à mettre en place un cadre de suivi-évaluation en soulignant que le résultat est l'indicateur clé de mesure de la performance. D'où, l'obligation d'évaluer au fur et à mesure. « C'est à l'heure du bilan que le peuple que nous attend car seul la bonne performance permet d'aller à la conquête de la confiance du peuple », a-t-il fait.

Uni et solidaire

Le président de la République a par ailleurs a salué l'appel des forces vives de la nation pour un Congo toujours en paix, uni et solidaire. La pluralité des opinions et l'acceptation des différences constituent la richesse de la diversité sociale et culturelle nationale. « Je réitère l'incontournable exigence de paix sociale, de cohésion nationale et stabilité institutionnelle, pierres angulaires qui inspirent nos actions et nos décisions », a indiqué Denis Sassou N'Guesso avant de conclure : « Donnons-rendez-vous aux résultats ».