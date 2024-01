Afrique: CAN 2023 - Voici les quatre grands absents !

A quelques jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, l'on vous propose de découvrir les grands absents de cette 34è édition.

Eric Maxim Choupo-Moting, le grand absent de la liste de Rigobert Song

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a convoqué 27 joueurs pour disputer la Coupe d'Afrique des nations (13 janvier-11 février). L'attaquant du Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting, n'a pas été appelé.

Questionné par les journalistes, Song a expliqué avoir simplement fait le choix de la continuité. « Choupo-Moting, c'est un très bon joueur. Mais mes collaborateurs et moi, nous sommes restés dans la continuité de ces derniers temps. (...) Ça reste un joueur important mais il fallait faire un choix et le choix a été fait. Et pour le moment, je partirai avec ceux que j'ai choisis. »

Wilfried Zaha ne disputera pas la CAN dans son pays

Auteur de 6 buts et 2 caviars cette saison avec le leader de Süper Lig (Galatasaray), Gasset avait expliqué la non-convocation de Wilfried Zaha par le fait que la Côte d'Ivoire ait beaucoup de joueurs droitiers.

Thomas Partey, absent de la liste des Black Stars

Blessé depuis quelques mois, le milieu défensif du Ghana est logiquement non-convoqué par Chris Hughton. Le Ghana ne pourra pas compter sur l'expérience de l'ancien sociétaire de l'Atlético Madrid. Avec Arsenal cette saison, Thomas n'a disputé que 5 matchs sur 29 possibles.

Amine Gouiri, contraint de quitter le regroupement avec l'Algérie pour une blessure

Stanley Ratifo of Mozambique is challenged by Amine Gouiri of Algeria during the FIFA World Cup Qualifiers 2026 game between Mozambique and Algeria at Estadio do Zimpeto in Maputo, Mozambique on 19 November 2023 - Photo by Icon sport

Le joueur de Rennes faisait partie de la liste des 25 Algériens tenus par Djamel Belmadi, mais le binational s'est blessé et il est contraint de retourner en France. Il ne disputera alors pas sa toute première Coupe d'Afrique des Nations.