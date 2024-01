Angola: Le ministre de la Culture souligne la contribution de Rui Mingas

Luanda — Le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a souligné la contribution du nationaliste angolais Rui Alberto Vieira Dias Mingas, décédé jeudi à Lisbonne (Portugal), à l'âge de 84 ans, des suites de maladie.

Dans une note de condoléances à laquelle l'Angop a eu accès, le gouvernant affirme avoir appris avec une profonde douleur et consternation la disparition du nationaliste Rui Mingas.

"En cette heure de douleur, le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Silvino de Pina Zau, présente ses condoléances à la famille endeuillée et, en son nom personnel et au nom des responsables et employés du ministère de la Culture et du Tourisme", lit-on dans le message.

Rui Mingas est né le 12 mai 1939. Il fut sportif, interprète et compositeur musical, diplomate, homme d'affaires, député, ancien secrétaire d'État aux Sports, ambassadeur d'Angola au Portugal et vice-ministre de la Culture.

Issu d'une famille de musiciens, il a été influencé par son oncle Liceu Vieira Dias et a inspiré à son tour son frère André Mingas et ses filles Katila Mingas et Ângela Mingas.

En plus d'avoir composé l'hymne national de l'Angola avec l'écrivain Manuel Rui, il est également devenu célèbre grâce à la célèbre chanson « Meninos do Huambo », diffusée au Portugal grâce au musicien Paulo de Carvalho.