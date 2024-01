Sénégal: Livres - Les journalistes Mamadou Koumé et Cheikh Tidiane Ndiaye présentent leurs ouvrages

Mercredi 03 janvier 2024, Mamadou Koumé, ancien journaliste du quotidien national Le Soleil, auteur du livre « Naissance de la presse quotidienne au Sénégal : L'épopée de Paris-Dakar et de Dakar-Matin (1937-1970) » et Cheikh Tidiane Ndiaye, ancien de l'Agence de presse sénégalaise (Aps), auteur du recueil de chroniques « Le Sénégalais entre Humeurs et Frasques », ont tenu leur cérémonie de dédicace, à Dakar. Leurs productions, disent-ils, sont d'une aventure commune.

Il est rare de voir deux auteurs présenter en même temps leurs productions. C'est ce qu'ont fait, dans l'allégresse, les deux journalistes Mamadou Koumé et Cheikh Tidiane Ndiaye. Ils ont tenu, mercredi 3 janvier 2024, à la Maison de la presse Babacar Touré, leur cérémonie de dédicace et de présentation de leurs livres, respectivement « Naissance de la presse quotidienne au Sénégal : L'épopée de Paris-Dakar et de Dakar-Matin (1937-1970) » et « Le Sénégalais entre humeurs et frasques », un recueil de chroniques. « On a toujours travaillé ensemble. Depuis trois ans, Cheikh Tidiane et moi travaillons sur des livres. Cette fois, on a pris la résolution de faire nos deux livres ensemble, de les sortir au même moment et de les présenter en même temps », a expliqué Mamadou Koumé. Journalistes, hommes et femmes de lettres, amis et étudiants ont pris part à cet événement assez spécial. Diplômé du Cesti (1979), journaliste du quotidien National Le Soleil (1979-1985), Mamadou Koumé a été directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (Aps). Dans son ouvrage, dit-il, il a essayé d'analyser ce qu'il y avait comme contenu dans ces deux quotidiens à savoir Paris-Dakar (1937-1961) et Dakar-Matin durant la période coloniale au Sénégal. Cette production de 211 pages, publiée en décembre 2023, est tirée d'une thèse soutenue par l'auteur en 1991 en France, à l'institut français de presse. « J'ai voulu montrer comment ce journal a fonctionné et comment il a traité l'actualité. C'est un passé, mais c'est un miroir de la période coloniale au Sénégal », a soutenu l'auteur, friand d'histoire. Selon toujours lui, Paris-Dakar, créé dans les années 1930 par Charles de Breteuil (1905-1960), et Dakar-Matin, le journal de son fils Michel (1926-2018), étaient presque d'une propriété française.

Le préfacier de l'ouvrage de Mamadou Koumé, Pr Diégane Sène, spécialiste de l'histoire des médias et auteur du livre « Histoire de la presse sénégalaise », a salué la pertinence du sujet de l'auteur. « Je me suis lancé avec un grand plaisir pour avoir lu la thèse il y a plus de dix ans. C'est une thèse remarquable. C'est un produit d'intérêt incroyable, une monographie de l'un des premiers quotidiens sénégalais », s'est-il réjoui.

« Le Sénégalais entre humeurs et frasques », de Cheikh Tidiane Ndiaye, est un recueil de 189 pages et composé de 56 chroniques. Issu de la 9e promotion du Cesti, l'auteur a fait toute sa carrière de journaliste à l'Aps qu'il a intégrée en tant que journaliste-reporter en 1982. À travers son ouvrage, Cheikh Tidiane Ndiaye peint avec exactitude la société sénégalaise dans presque toutes ses facettes, allant de l'alimentation à l'éducation, de la communication à l'habillement (« Le Feug Diay » au secours des « Googoorlou ») en passant par la religion, la santé et la politique (« Les politiques, ces habiles vendeurs de vent ») avant d'atterrir au sport et à l'environnement. L'auteur est revenu sur le titre de son recueil. « La société est parfois bonne, mais parfois aussi mauvaise. Les humeurs sont souvent bonnes et souvent mauvaises. Pour les frasques, c'est pareil », a expliqué le chroniqueur.

Thierno Ahmadou Sy, auteur de la préface du livre de Cheikh Tidiane Ndiaye, a présidé avec une joie indicible cet événement. « C'est avec fierté que je participe à cette cérémonie en regardant avec plaisir ces anciens de l'Aps. Je rends un hommage à Koumé et à Cheikh pour leur disponibilité à nous accompagner. Ils ont participé au rayonnement de l'Agence de presse sénégalaise », a souligné le Directeur général de l'Aps. Il a, par ailleurs, affirmé que l'ouvrage de Cheikh Tidiane Ndiaye « jette un pont entre le journalisme d'agence et ses cousins de la presse quotidienne ».