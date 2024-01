Afrique Centrale: 4e forum de l'Apref - Retour sur la participation du Congo

Du 7 au 9 décembre 2023, une délégation congolaise des cadres du ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local avait pris part, à l'Ecole militaire à Paris, à l'assemblée générale et aux assises du quatrième forum de l'Association des préfets et représentants de l'État de la francophonie (Apref). Retour sur cette mission mise en place par le ministre Raymond Zéphirin Mboulou.

Sur invitation de l'Apref, la mission a été rendue possible à la suite des contacts et échanges établis avec Jean-Luc Combe, préfet honoraire français, lors de sa participation à la Conférence des préfets tenue en décembre 2022 à Kintélé, au Congo.

Par la suite, une délégation composée de dix membres s'est rendue à l'assemblée générale et aux assises du quatrième forum de l'Apref. Parmi les délégués, les préfets, inspecteurs et directeurs généraux, ainsi que les préfets et secrétaires généraux des départements ayant participé, exceptionnellement avec voix délibérante, aux différentes rencontres statutaires (assemblée générale et réunions de l'exécutif).

À l'issue de cette participation, le ministère de l'Intérieur du Congo est désormais membre institutionnel de l'Apref, rejoignant ainsi, entre autres, la France, la Suisse, la Belgique, le Sénégal.

%

De ce fait, tous les préfets, directeurs de cabinet, inspecteurs et directeurs généraux au ministère, y compris les préfets et secrétaires généraux de tous les départements du pays en sont devenus membres d'office. Le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local a personnellement instruit Jean Eric Djendja Itoua, directeur général du Développement local, chef de ladite délégation, en vue de régler les questions liées aux obligations statutaires.

L'assemblée générale a souhaité que le Congo soit représenté au bureau de l'association et a élu en son sein Jean Eric Djendja Itoua. Dans la continuité des voeux, le nouveau président de l'Apref, Bassirou Sene, Haut-Commissaire du Sénégal en Gambie, a émis l'intention de voir la République du Congo accueillir un futur forum au regard des enjeux que cela représente pour ce pays.

L'Apref s'est réjouie d'accueillir à Paris une importante délégation de préfets du Congo à l'occasion de son assemblée générale et du forum tenu le 8 décembre, à l'Ecole militaire autour du préfet, acteur du Développement durable et de la Transition écologique. Elle a émis le voeu de voir cette relation avec la République du Congo se développer.

En marge de cette participation, la délégation s'est rendue au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, Place Beauvau - Paris, où elle a été reçue en audience par Alexandre Brugère, Préfet directeur de cabinet du ministre Gérard Darmanin auquel elle a remis la lettre du ministre Raymond Zéphirin Mboulou.

L'Apref est une association loi 1901. Elle a pour objectif de permettre aux préfets et représentants de l'État francophones de mutualiser leurs préoccupations et pratiques administratives en leur offrant un cadre de rencontres, d'échanges et de travail. Elle a également pour ambition de participer, au sein de la Francophonie, à la meilleure reconnaissance des cultures administratives des différents membres.