Afrique: [En route vers la CAN] Les champions d'Afrique affichent sérénité et détermination

Après quelques jours de stage, la tanière a ouvert ses portes hier à la presse. Une occasion pour les joueurs de l'équipe nationale d'échanger avec les journalistes. A moins de dix jours du coup d'envoi de la 34e édition de la Can en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), les « Lions » d'Aliou Cissé ont affiché une grande sérénité et une détermination à défendre jusqu'au bout leur titre acquis en 2022, au Cameroun.

KALIDOU KOULIBALY, CAPITAINE DU SÉNÉGAL

« Rendre fier le peuple en ramenant un autre titre »

Capitaine de l'équipe, Kalidou Koulibaly se dit prêt physiquement et mentalement pour réussir une bonne Can en Côte d'Ivoire. Selon le défenseur central des « Lions », le challenge c'est de remporter un nouveau titre et rendre fier le peuple sénégalais.

Le Sénégal est présenté comme le super favori de la prochaine Can. Êtes-vous de cet avis ?

Ce sont les journalistes qui disent ça. On sait qu'on est capable de faire de grandes choses. On va essayer de démontrer à tout le monde qu'on est là, qu'on est bien présent en Afrique. On montrera de belles choses et après, favori ou pas, ce n'est pas dans les médias que ça se joue. Nous, on a envie de jouer sur le terrain et montrer à tous les spectateurs qu'on est capable de faire de grandes choses. J'espère que nous y parviendrons. Il y aura beaucoup de pression sur nous, mais on va essayer d'absorber cette pression pour être prêt le 15 janvier, pour nos débuts dans cette Can.

%

Êtes-vous conscient du challenge qui vous attend ?

On a envie de porter notre drapeau sur le toit de l'Afrique encore une fois. Ça va être difficile, mais on sera prêt pour ce défi. Les joueurs sénégalais ont en tête ce challenge et auront à coeur de tenir tête. On veut rendre fier le peuple en lui ramenant un autre titre. C'est surtout en gagnant les matches et surtout en se donnant 200% sur le terrain. Là, on est tranquille, on se prépare mentalement et physiquement pour être prêt contre la Gambie et gagner ce match.

Quel est le message du capitaine à la veille d'une compétition comme la Can ?

Je lance un message d'union et de paix à l'endroit de tous ceux qui nous soutiennent en direction de cette Coupe d'Afrique. Il faut tous s'unir derrière l'équipe. J'espère que tout le peuple sénégalais sera derrière nous, la main dans la main, formulant leurs prières à notre endroit. Avec lui, on ira plus loin et on ramènera cette Coupe d'Afrique, au bon vouloir de Dieu.

Quelle est, aujourd'hui, l'ambiance qui prévaut dans la « Tanière » ?

On baigne dans une ambiance positive, car on sait que cette Coupe d'Afrique va être très difficile pour nous. En tant que tenant du titre, il y aura beaucoup d'équipes qui voudront passer par nous et nous aurons beaucoup d'adversités. C'est donc à nous de démontrer qu'on est une grande nation de football africain.

Est-ce qu'on peut dire que le match amical joué contre le Cameroun est un test pour les deux équipes avant leur duel le 19 janvier prochain ?

On a joué contre le Cameroun en match amical et on a gagné. Comme tous les matches, on veut les gagner. On a gagné ce match, mais pour nous, ça ne veut rien dire, puisque maintenant on va se concentrer sur notre match à venir, à savoir le Niger, notre prochain adversaire en amical. La préparation va se poursuivre match après match. Le match contre le Cameroun sera joué plus tard au courant janvier, donc on aura le temps. On va aussi bien se préparer pour affronter la Gambie afin de bien lancer notre compétition. Pour espérer aller plus loin dans ce tournoi, il faut gagner contre la Gambie. Ce sera un match très difficile puisqu'on les avait déjà étudiés et ça va être compliqué.

Kalidou Koulibaly est-il prêt pour vivre une nouvelle Can comme celle disputée au Cameroun ?

En ce qui me concerne, je me sens bien physiquement et mentalement. Avec mes compagnons, j'essaie de me mettre dans les meilleures dispositions possibles. Parfois en étant capitaine, il faut oublier sa personne et se mettre à la disposition des autres. Je suis bien personnellement, j'essaie de mettre les autres dans les meilleures conditions, notamment parler beaucoup aux jeunes. Il faut leur faire comprendre que la Can est une compétition complètement à part. Alors, on a beaucoup discuté avec les anciens, surtout de la situation de certains nouveaux joueurs avec qui on doit discuter. C'est pourquoi il faut être à l'écoute de tout le monde, être présent pour tout le monde et essayer de mettre tout le monde au même niveau d'information pour que le Sénégal aille le plus loin possible dans cette compétition.

SADIO MANE, ATTAQUANT

« Le seul mot qui nous revient, c'est d'aller gagner la Can »

Dans moins de dix jours, le Sénégal va remettre son titre en jeu en Côte d'Ivoire où les « Lions » seront très attendus. Mais, pour Sadio Mané, l'équipe mettra tous les atouts de son côté pour remporter à nouveau le trophée.

Il faut s'attendre à une Can relevée et surtout difficile en Côte d'Ivoire. C'est la conviction de Sadio Mané. L'attaquant des « Lions » l'a fait savoir lors de l'open-press organisé à l'intention des médias. « C'est normal aussi d'être autant attendu, car le Sénégal est l'équipe championne en titre. Je pense que l'avantage qu'on a, c'est l'expérience par rapport à la Can. Ce qui est sûr, c'est que nous mettrons tous les atouts de notre côté pour remporter à nouveau ce trophée », a dit le numéro 10 des « Lions ». Pour le meilleur buteur du Sénégal, l'étiquette de favori a toujours été collée à l'équipe ; ce qui, à son avis, est excitant et motivant. Sadio Mané s'est félicité de l'ambiance du groupe. Son rôle, a-t-il indiqué, consiste à marquer davantage de buts lors de cette Can. « Dans le groupe, on ne se dit pas grand-chose. C'est simple, car si on arrive en finale et ne pas gagner, on serait déçu. Donc, le seul mot qui nous revient dans la "Tanière", c'est d'aller gagner la Can », a fait savoir l'attaquant des « Lions » qui dit s'attendre à un match compliqué face au Cameroun. « Je pense que c'est un match qu'on a oublié de façon générale. C'était un match amical, même si l'on sait qu'il était important de le gagner comme on l'a fait. Après, il faut s'attendre à un autre match complètement différent. Les enjeux ne seront pas les mêmes, les motivations pareilles. Je dirais plutôt dans tous les sens et ensuite, il faut s'attendre à un match difficile. Et si on fait focus de notre côté, on va gagner à nouveau », a indiqué Sadio Mané qui a promis d'être bien présent pour la défense du titre, en Côte d'Ivoire.

BOULAYE DIA, ATTAQUANT

« Je me sens en forme pour la compétition »

« Je vais beaucoup mieux après ma blessure qui date d'il y a une semaine. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle on doit s'alarmer ou quelque chose de trop grave. C'est juste une petite lésion. Techniquement, je suis en forme, mais être là tout de suite pour la compétition, non. Parce que j'ai un délai, un programme à suivre dans ma convalescence. Mais, pour l'instant, je suis bien dans mon programme. Je fais du vélo. À l'heure actuelle, je n'ai pas de soucis proprement dits. La plupart de mes coéquipiers m'ont beaucoup encouragé. Le staff a préféré me garder, compte tenu de ma petite blessure. C'est le Sénégal, la Coupe d'Afrique et le plus important, c'est de porter haut les couleurs du Sénégal dans cette compétition ».

HABIB DIALLO, ATTAQUANT

« En équipe nationale, je suis bien dans ma peau »

« On prépare bien la Coupe d'Afrique. On est sur les entraînements où il faut essayer de travailler dur pour être à 100% dans la Can. Et là, en ce moment, on veut être bien prêt avant de partir. En ce qui me concerne, j'ai le football comme activité sportive professionnelle. C'est mon job. Je ne veux pas être en baisse de régime, même sur le banc. Il y a beaucoup de footballeurs, quand ils sont sur le banc, ils travaillent davantage, voire plus. Il y a une sorte d'émulation pour eux, puisqu'il y a du travail en dehors des entraînements. Il ne faut pas se focaliser sur le travail qui se fait en club, car on risque de ne pas trop avancer. C'est même une perte de temps. En équipe nationale, je suis bien dans ma peau. On sait bien qu'on est très attendu, c'est tout à fait normal parce que c'est le champion. On a gagné la Coupe d'Afrique et tout le monde nous attend. Pour cela, on n'est pas inquiet, car on a conscience de l'enjeu qui nous attend depuis la dernière Can. Donc, notre envie est d'y aller et de gagner le trophée pour la deuxième fois. Ça va être compliqué, mais on va tout faire pour y parvenir ».

KRÉPIN DIATTA, MILIEU OFFENSIF

« On se prépare pour répondre présent en Côte d'Ivoire »

« On est prêt et on est en train de se préparer en mettant l'impact pour être à un niveau très élevé. On profite de cette situation pour mettre le maximum possible pour répondre présent en Côte d'Ivoire. C'est un défi énorme qui nous attend dans cette compétition où nous irons avec le statut de champions. L'ambiance est bonne dans le groupe et on travaille d'arrache-pied pour avoir la meilleure forme avant d'attaquer la compétition. On parle ensemble, on rigole ensemble. On vit une bonne ambiance dans la « Tanière », il n'y a pas d'inquiétudes. Le plus important, c'est de venir jouer comme tout le monde. On a gagné la Can en 2022 et l'on se dit qu'on va la gagner à nouveau ensemble. On sait à quel point on est attendu dans cette Can, car beaucoup d'équipes ont envie de gagner la coupe aussi. Donc, ce ne sera pas aisé, mais on ira avec nos moyens et arguments à faire prévaloir. Cette Can sera âprement disputée entre les équipes en lice et non des moindres ».

ABDALLAH SIMA, ATTAQUANT

« Je veux gagner quelque chose pour mon pays »

« Je fais partie des 27 sélectionnés, ce qui n'était pas évident, car le Sénégal compte beaucoup de joueurs de qualité, talentueux qui méritaient d'être là, présents à l'appel de l'honneur et de la patrie. Je sens un sentiment très fort pour ma participation à cette Can. C'est donc une fierté pour moi et ma famille de participer à cette compétition. En tant que joueur, je veux bien gagner quelque chose pour mon pays. Je ferais de mon mieux pour surtout aider l'équipe. On a l'esprit de gagnant en fait, parce qu'on est champion. On sait que ce n'est pas facile d'être champion en Afrique, on fera en sorte pour gagner cette compétition. On sait bien aussi que chaque match est un derby. Que ça soit la Gambie ou la Guinée, ça ne va pas être donné d'avance. Mais on est là pour gagner cette Can. Je lance un message aux supporters d'être plus proches de nous pour supporter l'équipe. Ainsi, on va faire de notre mieux pour encore remporter cette Can ».

LAMINE CAMARA, MILIEU DE TERRAIN

« J'ai toujours rêvé de jouer avec cette équipe »

« On est dans un très bon état d'esprit. Le groupe vit bien, dans une ambiance superbe. C'est à nous de rester concentrés en direction de la Can que nous voulons bien remporter. Je n'ai pas de pression à vivre pour cette Can, malgré le fait que ce sera ma première en équipe A, mais je suis dedans comme je l'ai été auparavant pour les autres catégories. L'essentiel est de se concentrer sur les consignes, écouter les coaches, se concentrer sur la compétition. Le Chan et la Can U20 sont des compétitions qui sont derrière moi. Je fais focus désormais sur la Can séniore. J'ai toujours rêvé de jouer en équipe nationale A. J'y suis désormais ; maintenant, c'est à moi de prouver et de montrer ce dont je suis capable. On va remporter la Coupe si Dieu le veut. Je suis là pour jouer au foot, pour gagner des matches. Je vais tout faire pour rester concentré dans ma tête et saisir ma chance ».

ABDOU DIALLO, DÉFENSEUR

« Ce serait historique d'être double champion »

« Les préparations sont très dures. On a un coach qui est arrivé en grande forme et qui est prêt à nous tuer, à nous achever avant le départ en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il est en train de faire, mais ça fait partie du processus et c'est positif. L'objectif est de remporter la Coupe d'Afrique. On se déplace pour ça et ce serait historique d'être double champion. En Afrique, plus qu'ailleurs, être favori ne veut rien dire. Le niveau est très homogène. On peut se dire qu'on est parmi les favoris, parce qu'il y a de la qualité, et après, c'est la réalité du terrain qui parlera. C'est cela le plus important. Le Sénégal fait partie du "groupe de la mort" ; donc il faudra être prêt et tout de suite, parce que ça va très fort avec la Gambie qui nous attend ».

Edouard Mendy prêt à se surpasser

Le Sénégal se présentera en Côte d'Ivoire avec l'ambition de décrocher une deuxième étoile. Edouard Mendy en est conscient. Pour le dernier rempart des « Lions », le plus important est que l'équipe arrive à atteindre ses objectifs. « Bien sûr, il faut que le gardien soit au niveau. C'est pourquoi je me prépare corps et âme pour être au rendez-vous. Parce que je sais que le gardien a une grosse part de responsabilité, on l'a vu en 2022. Je ne vais pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Je continue à être Edou et à faire ce que je sais faire. Quel que soit le pays, voisin ou lointain, c'est presque la même chose », a clairement expliqué Edouard Mendy, hier, lors de l'open-press.

Pour le portier des « Lions », il n'y a pas de sentiment à avoir, une fois sur le terrain. « Ils vont vouloir nous battre et encore plus quand vous êtes champion en titre. Donc, on le sait, on est prévenu », a-t-il indiqué. Cependant, a noté Edouard Mendy, le match contre le Cameroun ne sera pas aussi facile. « On a battu le Cameroun en match amical, mais il va revenir avec de gros arguments. On les connaît comme équipe qui est spécialisée dans le dessein de performer dans ce genre de compétition. Je ne serais donc pas surpris », a fait savoir Mendy.

À son avis, l'équipe du Sénégal doit bien se préparer pour cette Can en utilisant le match contre le Niger du 8 janvier comme dernier test. « On sait qu'on est très attendu comme tout champion qui s'engage à vouloir conserver son titre. Et on a compris que conserver son titre n'est pas quelque chose d'aisé. Mais avec le coach et le staff, on va se donner les moyens d'y aller étape par étape avant d'aller vers l'objectif final », a analysé le gardien des « Lions ».

PRÉPARATION DE LA CAN « CÔTE D'IVOIRE 2023 »

Pressing et possession de balle au menu des 22 « Lions »

L'équipe nationale du Sénégal a effectué, hier, à l'annexe du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, sa cinquième séance d'entraînement en direction du match amical qui l'opposera au Niger lundi prochain. Le menu de cette séance à laquelle ont participé 22 « Lions » sur les 26 présents, est révélateur du match qui attend les « Lions » face au « Mena ».

Pour son dernier match au Sénégal avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire pour les besoins de la Coupe d'Afrique des nations (Can), l'équipe nationale du Sénégal veut réserver un bel au revoir à ses supporters et elle s'y prépare en conséquence. Lors de leur cinquième séance d'entraînement, hier, Sadio Mané et ses coéquipiers ont régalé le public présent à l'annexe du stade Me Abdoulaye Wade de l'avant-goût de ce qui les attend face au Niger lundi prochain. Après s'être échauffés avec quelques tours de terrain, les « Lions » ont commencé les ateliers avec des jeux de passes et des passes dans les intervalles sous la supervision de Pape Bouna Thiaw, préposé à la tâche cette fois. Les partenaires de Kalidou Koulibaly se sont ensuite prêtés aux jeux de possession qui a duré une vingtaine de minutes avant les exercices de pressing et de contre pressing. Ils étaient particulièrement attentifs aux consignes de Régis Bogaert qui n'hésitait pas à arrêter le jeu pour s'assurer que son message était bien passé. Après une heure d'entraînement, les « Lions » ont été scindés en deux groupes pour une petite opposition d'une trentaine de minutes dans un terrain réduit. À cet exercice, Pape Alassane Guèye s'est beaucoup illustré avec des buts venus d'ailleurs et surtout une vision du jeu qui a ravi le nombreux public venu assister au galop qui a enregistré la présence de 26 « Lions ». Mais seuls 22 ont participé à la séance. Boulaye Dia, Pape Matar Sarr, Sény Timothy Dieng et Abdallah Sima ont été ménagés. Nampalys Mendy, pour sa part, s'est entraîné à l'écart du groupe avec le préparateur physique.