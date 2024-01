Cote d'Ivoire: Opération zéro enfant en situation de rue - Un groupe de 49 enfants récupérés

Le retrait des enfants de la rue se poursuit. Les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant soutenues par la sous-direction de la Lutte contre la traite, le trafic des enfants et la délinquance juvénile, étaient encore le vendredi 29 décembre 2023 dans les communes de Cocody et Bingerville, pour cette fois-ci retirer 49 enfants de la rue. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'urgence de retrait des enfants en situation de rue.

Cette maraude s'est soldée par le retrait de ces enfants, âgés de 1 à 14 ans, et l'interpellation de 18 adultes de sexe féminin, dont 10 qui exploitaient les enfants à des fins de mendicité. Ces adultes, relevant de la loi interdisant la traite et l'exploitation des enfants, ont été mis à la disposition des autorités judiciaires. Informé, le Procureur de la République, Braman Koné, a ordonné l'ouverture d'une enquête. En attendant, les mis en cause ont été déférés devant le parquet d'Abidjan. S'agissant des enfants et adolescents, ils ont été référés au Bureau d'écoute et d'orientation à Port-Bouët, où ils seront pris en charge en vue de leur réunification familiale (pour ceux qui ont de la famille), de leur réinsertion scolaire ou d'un apprentissage d'un métier auprès de maîtres artisans.

Depuis le lancement de l'opérationnalisation du plan d'urgence par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, le 22 septembre 2023, ce sont plus de 500 enfants qui ont été retirés des rues. D'une enveloppe de 1,2 milliard de FCfa, approuvée par le Président de la République, Alassane Ouattara, ce plan d'urgence étalé sur dix mois vise à retirer les enfants vivant dans la rue en vue de leur réinsertion sociale. En février 2023, le gouvernement ivoirien a décidé en Conseil des ministres, la réalisation en urgence de cinq centres d'accueil dans les communes de Yopougon, Cocody, Port-Bouët, Marcory et Abobo pour les enfants en situation de rue ou de vulnérabilité.