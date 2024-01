Algérie: Journée sans voitures à Alger - Plusieurs activités éducatives et ludiques

ALGER — L'Assemblée populaire communale d'Alger-Centre a organisé, vendredi à Alger, la manifestation "Une journée sans voitures" durant laquelle plusieurs activités éducatives et ludiques ont ouvert la capitale au public et aux familles, offrant aux enfants dans un élan pédagogique, un espace de loisirs et de divertissement, à l'occasion des vacances scolaires de la période hivernale.

Organisées lors des deux dernières fins de semaines en accompagnement de la manifestation "Une journée sans voitures", ces activités, qui se sont étalées durant toute la journée (jusqu'à 20h00), ont été réparties sur plusieurs stands tout au long du tronçon de la rue Didouche-Mourad compris entre la place Maurice-Audin et La Grande Poste", a expliqué la présidente de l'APC d'Alger-Centre, Mahdia Benghalia.

Ainsi, les Scouts musulmans algériens représentés par les sections, "El Fellah" d'Alger-Centre et "Abdelhamid-Ibn-Badis" de Baba Hassen, ont, entre autre, exposé les différents ustensiles et objets nécessaires à l'organisation d'un camping dans le respect strict de l'environnement.

L'association "Qalb El Djazair" (Coeur d'Algérie) des personnes aux besoins spécifiques, a exposé des fantaisies et des bijoux traditionnels faits par des personnes à motricité réduite notamment, la présidente de ce collectif, Fouzia Hechaichi et quelques uns de ses membres dont l'artisane Soulef Dhibi de Jijel.

Des jeux d'Art-thérapie permettant d'éveiller l'intérêt et les sens, ont occupé le stand de l'Association nationale "Autisme Algérie" (Anaa), alors que d'autres espaces ont abrité des jeux éducatifs pour la protection de l'environnement, des jeux vidéos, des parties d'échecs, la réalisation d'une fresque dédiée au Peuple palestinien, à Ghaza notamment, victime de la barbarie criminelle de l'armée sioniste.

Des toboggans, des cours de pratique de l'escrime, des parties de boules, de volley ball et de pingpong, ont réuni des enfants et des adolescents accompagnés de leurs parents, de différents quartiers d'Alger.

Les activités accompagnant la manifestation "Une journée sans voitures" visent à "redynamiser l'animation culturelle dans la Capitale Alger et sensibiliser sur la nécessité du respect et la propreté de l'environnement, ainsi que la création d'espaces de divertissement aux enfants et aux familles" a conclu la présidente de l'APC d'Alger-Centre.