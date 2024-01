Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Le premier ministre Robert Mambé explique aux bénévoles leurs 5 rôles

Le premier ministre Robert Mambé a expliqué aux bénévoles les 5 rôles qu'ils auront à jouer pendant la Can.

Le Gouvernement a présenté et mis en mission officiellement, 20 mille jeunes bénévoles, recrutés dans le cadre de la Can 2023 le jeudi 4 janvier 2024, au cours d'une cérémonie au Palais de la culture de Treichville.

À cette occasion, le premier ministre, Robert Beugré Mambé a fait savoir que le président Alassane Ouattara a décidé d'offrir à l'Afrique et au monde sa meilleure Can. Poursuivant, il a aussi signalé aux 20 mille bénévoles les cinq rôles qu'il auront à jouer pendant la Can.

« Votre premier rôle est de bien accueillir tous ceux qui viendront. Votre deuxième rôle est de vous mettre à la disposition de tous qui viendront. Votre troisième rôle est d'écouter ceux qui viendront et de les aider. Votre quatrième rôle est de démontrer qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes généreux et hospitaliers. Votre cinquième rôle est d'être des ambassadeurs de la Can en Côte d'Ivoire» , a dit le Premier ministre.

Quant au ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré, il a indiqué que ces bénévoles sont composés de 65 % d'hommes et 35 % de femmes et que ce programme de bénévolat coûte 1 milliard 800 millions FCFA avec une contribution d'un milliard 200 millions FCFA de la Côte d'Ivoire. « Ces 20 mille jeunes sont composés de 64% d'hommes et 35% de femmes. Les 16-20 ans représentent 14% de ces jeunes, les 21-25 ans représentent 45%, les 25-30 ans représentent 24% de ces jeunes, les 30-35 ans représentent 12% et les 35-40 ans représentent 6%", a précisé le ministre de la Promotion de la jeunesse» . Ces jeunes seront en formation du lundi 8 au mercredi 10 janvier 2024. Ils seront essentiellement répartis dans les villes qui accueilleront les 52 matchs selon une volumétrie bien précise : 8 329 pour Abidjan, 3 404 à Bouaké, 1 568 sur Yamoussoukro, 2 192 sur les sites de Korhogo et 1 916 en déploiement à San Pedro. Par ailleurs, 2 591 jeunes seront envoyés dans 35 autres communes où seront organisés des Villages Akwaba. Cette ressource humaine importante servira de bras pour plusieurs Ministères, dont celui des Transports, du Tourisme, des Eaux et Forêts et de l'Assainissement.

La 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations ( Can) se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.