Sénégal: La LSFP réaménage le calendrier de ses compétitions en raison de la CAN et de l'élection présidentielle

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a réaménagé le calendrier de ses compétitions en raison de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), de l'élection présidentielle du 25 février et du ramadan à venir, a annoncé, vendredi, son directeur exécutif, Amsata Fall.

"Nous avons prévu de jouer la 12e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end. La 13e journée [de Ligue 1 et de Ligue 2] se tiendra à la fin de la CAN. Les matchs en retard entre Diambars et la Sonacos, Génération Foot et l'US Gorée auront lieu le 20 janvier", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

Le directeur exécutif de la LSFP annonce qu"'un tour de la Coupe de la ligue aura lieu les 4 et 5 février".

"Nous ne pouvons pas tout arrêter durant la CAN. Nous avons décidé de faire jouer quelques matchs après les phases de poules de la Coupe d'Afrique des nations. Avant la fin de la compétition (la CAN), nous aurons à dérouler toute la phase aller [des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2], et il nous restera la phase retour, qui se poursuivra jusqu'en mai", a expliqué le directeur exécutif de la LSFP.

Selon lui, la Ligue sénégalaise de football professionnel a tenu compte aussi de l'élection présidentielle et du ramadan, le mois consacré au jeûne musulman.

"Durant l'élection, les forces de l'ordre pourraient ne pas être disponibles pour assurer la sécurité des matchs de football. Nous avons décidé de tenir des matchs durant les 15 premiers jours du ramadan. Il y aura une trêve durant les 15 derniers jours", a annoncé M. Fall.