Cote d'Ivoire: Préservation des jardins et espaces verts du district autonome d'Abidjan - Voici pourquoi Cissé Bacongo est à féliciter et à encourager

La récente démolition des constructions anarchiques dans le jardin public de la commune du Plateau, centre des Affaires par Cissé Ibrahima Bacongo, le nouveau Ministre- Gouverneur du District Autonome d'Abidjan marque un tournant majeur dans la préservation et la promotion des espaces verts au sein de la ville d'Abidjan.

Cette action audacieuse, pour notre part, est à saluer et à encourager. Parce qu'elle vise à restaurer l'ordre et l'hygiène dans un espace autrefois assailli par le désordre et l'insalubrité. En éliminant ces obstacles, le Ministre-Gouverneur s'engage aux populations d'Abidjan des espaces publics plus sains et plus esthétiques. C'est ce qui transparaît dans ses propos tenus au moment où les machines procédaient à la mise aux normes du jardin public du Plateau. « Il est important pour les citoyens d'avoir un espace public propre, sûr et agréable à utiliser. Il nous faut restaurer et préserver les espaces verts et promouvoir un environnement sain au bénéfice des populations du District Autonome d'Abidjan » a déclaré le Ministre Gouverneur Cissé Ibrahima Bacongo présent sur les lieux au moment des opérations de destructions.

Au-delà du cas spécifique du Plateau, nous encourageons le Ministre-Gouverneur à étendre ces mêmes actions sur tout le District d'Abidjan afin de faire de notre capitale économique une ville écologique.

Parce qu'il faut comprendre que la préservation des jardins publics et des espaces verts est bien plus qu'une simple question esthétique mais une nécessité pour la santé et le bien-être des populations.

Ces espaces offrent non seulement un refuge contre l'agitation urbaine, mais ils contribuent également à améliorer la santé physique et mentale de ceux qui les fréquentent. En offrant un environnement propice à la détente et à la contemplation, les espaces verts permettent de réduire le stress, l'anxiété et la dépression qui sont malheureusement si répandus dans nos sociétés modernes.

Aussi, avec la préservation des jardins publics et des espaces verts, nous investissons dans la santé et le bien-être de nos concitoyens, tout en offrant des espaces de rassemblement et de loisirs qui renforcent les liens communautaires.

Dès lors, il devient impératif pour nous de féliciter le Ministre Gouverneur Cissé Ibrahima Bacongo pour avoir compris cela, et en même temps nous l'encourageons à aller plus loin, comme il l'a fait à Koumassi, en prenant des mesures courageuses afin d'assurer un avenir plus sain et plus épanouissant à notre métropole abidjanaise et à ses habitants.

Oui, Monsieur le Ministre Gouverneur, vous avez dit au lendemain de votre nomination, que le Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara vous a confié cette haute responsabilité afin que vous puissiez transformer le District Autonome d'Abidjan à l'image de la commune de Koumassi qui est devenue grâce à votre génie, une cité moderne et modèle tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger.

Avec vous, Monsieur-Gouverneur, nous disons que "Abidjan, autrement, c'est possible !". Comme vous l'avez fait à Koumassi.

Oui, Monsieur le Ministre Gouverneur, faites rêver tout le District Autonome d'Abidjan. Faites nous rêver !