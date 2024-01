Sénégal: Au musée des Civilisations noires, les photos de Cheikh Ahmadou Bamba font recette

Dakar — Des disciples mourides et d'autres musulmans se sont pressés, jeudi, au musée des Civilisations noires, hôte de l'exposition organisée à Dakar, dans le cadre de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), se ruant sur les six photographies du guide spirituel des mourides qui se sont vendues comme des petits pains.

Ce rush est une manière pour eux de participer à la construction du musée Cheikhoul Khadim à Touba, à laquelle sont dédiés les fonds collectés.

Les clichés du fondateur du mouridisme, retrouvés dans une collection privée en France, ont été acquis le 8 mars 2023 par des disciples mourides lors d'une vente aux enchères à Lyon. Ils datent du 11 mars 1918, jour de la pose de la première pierre de la mosquée de Ndiarem, dans la commune de Diourbel (centre).

Mouhamed Ndiaye, ingénieur en génie civil, vient d'effectuer sa visite. Selon lui, il est "impensable de rentrer à la maison sans acheter des photos du fondateur de la confrérie mouride, qui constituent un patrimoine pour tout fidèle".

"En achetant ces photos, certes, je participe à la construction du musée de Cheikhoul Khadim, mais cette acquisition constitue également un patrimoine inestimable pour moi", déclare-t-il, après avoir acquis un cliché à 5000 francs CFA.

Selon lui, "le fait d'acheter ces images et de les garder à la maison peut faire resurgir d'autres enseignements de Serigne Touba juste en les contemplant".

%

"La photo qui m'a le plus marqué, c'est celle où on voit Cheikh Ahmadou Bamba debout en train de prier. Cette image me parle énormément, car elle démontre le dévouement de l'homme envers Dieu", explique-t-il.

Pour Elias Diallo, ces photos viennent montrer une autre image de Serigne Touba avec des détails beaucoup plus clairs.

"Dire le sentiment qui m'anime après avoir acheté ces clichés me semble difficile, car jusqu'ici nous n'avions qu'une seule image de lui et aujourd'hui, d'autres images viennent s'y ajouter, avec des détails beaucoup plus clairs", se réjouit-il.

Il estime que ces photos viennent corroborer les écrits des témoins de l'époque, à l'image de Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana, secrétaire du fondateur de la confrérie mouride.

"Quand je regarde les photos, j'ai l'impression d'être en face à face avec Cheikh Ahmadou Bamba. C'est impressionnant", lance-t-il.

Abdoul Khadre Diop, membre du comité finance de cette semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, salue la détermination des fidèles à acheter massivement les photos du guide religieux en guise de participation à la construction du musée Cheikhoul Khadim.

Il assure que la vente des photos se passe très bien.

"Nous pouvons dire que depuis le début de l'événement, les clients ne cessent de venir afin d'obtenir des photos de Serigne Touba. Nous n'avons même pas de répit. Nous travaillons de 9 heures du matin à 20 heures", se félicite-t-il.

Il souligne qu'il y a d'autres points de vente à Dakar, avec la différence qu"'ici les prix sont plus abordables".

"En plus de cela, nous ne nous limitons pas uniquement à la vente, nous permettons également aux clients d'avoir des explications, s'ils le désirent, sur le contexte et la période où les photos ont été prises", a-t-il expliqué.

Plusieurs catégories de photos sont proposées aux visiteurs, avec des prix variant selon leurs dimensions.

"C'est entre 2500 et 5000 francs CFA. Mais en ce qui concerne la collection qui regroupe les six photos, son prix est fixé à un million FCFA", précise-t-il.

Il indique qu'il est difficile, à l'heure actuelle, d'évaluer la somme récoltée depuis le démarrage de l'exposition. "Il faut attendre la fin de l'évènement pour pouvoir communiquer sur cela", explique-t-il.

Il invite les fidèles à venir se procurer les images avant la fin de l'exposition.

La semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba sera clôturée samedi, par la tenue d'un colloque, à l'hôtel King Fahd Palace sous la présidence du chef de l'Etat, Macky Sall, selon le comité d'organisation.