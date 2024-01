Afrique: Prépa CAN 2023 - Sans forcer l'Algérie bat l'équipe A' du Togo

Alfred ZIKPI

La sélection nationale algérienne en stage à Lomé (Togo) a livré son tout premier match amical ce vendredi 5 janvier 2024 avec l'équipe A' du Togo. Les Algériens ont facilement battu les Togolais (3-0). Cette rencontre rentre dans le cadre des préparatifs des Fennecs pour la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.

Dès la 20e minute déjà, Ramy Bensebaini reprenait de la tête un corner magnifiquement tiré par Riyad Mahrez. Un but qui a permis aux Fennecs de mener à la pause et de revenir avec une certaine confiance. Islam Slimani (55e) de la tête également sur un centre, puis Ramy Bensebaini encore (69e) vont embellir un peu plus la soirée de l'Algérie qui s'est logiquement imposée.

Rappelons que Riyad Mahrez et ses partenaires vont livrer un second et dernier match test dans trois jours, mais cette fois-ci contre le Burundi.

Feuille de match

Vendredi 05 janvier 2024, 2OH, Stade de Kégué

Match amical

Arbitre : Raphiou LIGALI (Bénin)

Togo A' vs Algérie : (0-3)

Buteurs : Ramy Bensebaini (20e, 69e), Islam Slimani (55e)

Composition officielle du Togo :

Idrissa (GB), Madjedje, Sama, Zonor, Bode, Antoine, Denis, Gafo, Roland, Bilal, Yves

Composition de l'Algérie :

16- Anthony Mandrea, 20- Youcef Atal, 2-Aissa Mandi, 21- Rami Bensebaini, 15- Rayan Aït-Nouri, 19 - Nabil Bentaleb, 22- Ismael Bennacer, 10- Sofiane Feghouli, 7- Riyad Mahrez, 12- Adam Ounas, 13- Islam Slimani