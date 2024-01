Algérie: Chutes de neige sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude à partir de vendredi

ALGER — Des chutes de neige affecteront, à partir de vendredi soir, les reliefs atteignant ou dépassant les 1000/1100 mètres d'altitude, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Ainsi, les wilayas concernées par ce BMS de niveau de vigilance "Orange" sont Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Tissemsilt, Tiaret, Blida, Médéa, Ain Defla, Djelfa, Laghouat et El-Bayadh, où les chutes de neige sont attendues à partir de vendredi à 21h.

Les chutes de neige concerneront également les wilayas de Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Jijel et Mila, ajoute la même source, précisant que l'épaisseur de la neige sera entre 5 et 10 cm, et ce, samedi à 12h00 jusqu'à minuit.

Sont également concernées par ce BMS neige les wilayas de Batna, Oum El-Bouaghi, Khenchela et Tébessa, et ce, dimanche entre 6h00 et 21h00, ajoute la même source, où l'épaisseur de la neige sera entre 10 et 15 cm, selon la même source.