Cote d'Ivoire: Prenant le commandement de l'armée de terre - Chérif Ousmane met en garde ses hommes contre toute forme de laxisme, de négligence et de manquement grave

La cérémonie de passation de commandement à l'Armée de Terre s'est tenue, le vendredi 05 janvier 2024 à l'ancien Camp d'Akouédo d'Abidjan.

Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Chérif Ousmane a officiellement pris fonction. Il est devenu le 10e Chef d'état-major de l'Armée de Terre. Il a reçu ses attributs de chef des mains du chef d'état-major, général des armées, Lassina Doumbia. Dans son allocution, le général de brigade Chérif Ousmane a pris l'engagement de maintenir la trajectoire amorcée par ses prédécesseurs et de la renforcer afin qu'elle soit conforme à la réponse qui doit être celle de cette composante face aux défis contemporains. Il a dit reposer son action sur l'entraînement et la préparation des hommes au combat, mission permanente du temps de paix dans les Armées.

« Militaires et personnels de l'armée de terre, vous qui êtes le coeur et l'âme de notre armée, laissez-moi vous traduire mon admiration, ma fierté et ma gratitude. Je suis conscient de votre engagement, de votre courage et de votre professionnalisme ainsi qu'aux sacrifices que vous consentez tout le temps. L'heure est maintenant à la mise en oeuvre de nos capacités et à la démonstration professionnelle.

Je vous mets en garde contre toute forme de laxisme, de négligence et de manquement grave. La hiérarchie est en train de respecter sa part d'engagement en nous équipant, à nous de la rendre fière en étant exemplaires, en nous mettant au service de la Nation» a-t-il déclaré. Il a promis de marcher dans les pas de son prédécesseur le général de brigade Justin Dem Aly et de continuer la mise en oeuvre des chantiers entamés par ce dernier.

Pour sa part, le Général Lassina Doumbia, chef d'état- major général des armées de Côte d'Ivoire a dit toute sa confiance au Général Chérif avant de lui indiquer le sens de la reconquête de la fierté, socle de la vision « FACI 2025 » .« Cherif Ousmane, je vous réitère à nouveau l'étape finale recherchée du plan d'action Faci 2025, la reconquête de notre fierté. Agir pour que nous soyons tous fiers d'être des soldats et d'appartenir aux forces armées de Côte d'Ivoire et que la nation ivoirienne soit fière de nous. Cela ne sera pas chose aisée, mais j'attends que vous fassiez mieux que votre prédécesseur» ,a-t-il lancé à Chérif Ousmane.

Par ailleurs, il a indiqué que l'un des défis majeurs des hommes en tenue pour cette année 2024 est la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations.

« Officiers et sous-officiers, militaires de rang, notre premier challenge pour l'année 2024, est à en point douté la sécurisation de la Can. Nous devons de tous nos moyens et de toutes nos expertises appuyer et soutenir les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie qui ont le lead dans cette opération. J'exhorte chacun de vous à en faire un défi personnel» , a-t-il fait savoir.

Un impressionnant défilé de troupes et d'engins a ponctué cette cérémonie de passation de commandement suivie d'une remise de matériels de transmission aux différentes entités de la chaîne opérationnelle. Cette cérémonie s'est soldée par un défilé honorifique des unités de l'armée de terre, une démonstration des engins de force. Mais également une remise de l'artériel.