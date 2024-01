Afrique: CAN 2023 - Hugo Broos fait une promesse à l'Afrique du Sud

Hugo Broos est déterminé à rééditer l'exploit de remporter la CAN 2023, après avoir soulevé le trophée en 2017 avec le Cameroun.

L'entraîneur belge a remporté sa première CAN il y a quelques années lors de l'édition de 2017 en Afrique du Sud. Aujourd'hui à la tête des Bafana Bafana, Bross veut rééditer l'exploit.

« C'était certainement une expérience particulière de gagner un grand tournoi, mais le gagner en Afrique, c'est une mentalité totalement différente et j'ai dû apprendre et connaître. Et pour moi, ce fut une expérience fantastique de gagner il y a cinq ou six ans. Et si vous me demandez si je veux recommencer, bien sûr, je veux recommencer », a révélé l'entraîneur belge.

La CAN 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. « C'est peut-être trop tôt, mais j'ai le sentiment que les joueurs veulent commencer à s'entraîner et à se préparer pour la CAN. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Je pense que les quatre jours de repos des joueurs ont été très bons. Beaucoup de joueurs étaient épuisés après le dernier match [du championnat sud-africain] et ils avaient besoin de temps libre en famille, sans penser au football », a déclaré Broos.

À la CAN 2023, l'Afrique du Sud est tirée au sort dans le Groupe E, aux côtés de la Namibie, du Mali et de la Tunisie.