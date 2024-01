Afrique: CAN 2023 - Nigéria - « Avec Ndidi, nous avons perdu », le président de la NFF surprend

Le président de la Fédération de football nigérian (NFF) Ibrahim Gusau, minimise l'impact que peut avoir l'absence de Wilfred Ndidi sur les Super Eagles à la CAN 2023.

Ndidi ne sera pas parmi les 25 Nigérians à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il est blessé et devra s'absenter pendant une longue durée, selon son entraîneur à Leicester qui a révélé le verdict ce vendredi. Avec les Foxes cette saison, le milieu de terrain est très régulier, disputant 24 matchs pour 4 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues.

« Je n'ai aucune tension parce que je sais que nous avons joué beaucoup de matches sans Ndidi et nous avons gagné beaucoup de matches sans Ndidi. Nous avons joué beaucoup de matchs avec Ndidi et avons perdu de manière inattendue, donc il ne s'agit pas de Ndidi, mais de l'équipe nationale du Nigeria », a déclaré le président de la NFF à Totorinews.

Lors des dix derniers matchs du Nigeria sans où Ndidi a été absent, les Super Eagles ont remporté trois victoires, pour quatre nuls et trois défaites. Alors que certains observateurs et fans du football craignent du vide que va laisser Ndidi dans la sélection nigériane, Gusau n'est pas du même avis.

« Le jeune garçon qui a été convoqué maintenant, Yusuf ( Alhassan Yusuf milieu de terrain Royal Anvers), se porte également à merveille avec son équipe. Lorsqu'ils ont joué contre Barcelone, vous pouvez voir la performance qu'ils ont réalisée lors de la victoire contre Barcelone en Ligue des Champions. C'est aussi un jeune garçon, c'est peut-être l'occasion pour lui de faire un miracle », a poursuivi Gusau.

« N'oubliez pas que tout le monde n'avait pas confiance en Mba (Sunday Mba qui a marqué le but de la victoire 1-0 en finale contre le Burkina Faso) lorsque nous sommes allés à la CAN en 2013 et qu'en fin de compte, Mba faisait partie des joueurs qui ont fait un miracle. Personne ne sait ce que sera Yusuf dans l'équipe, donc il ne s'agit pas de Ndidi, mais des Super Eagles », a conclu le président de la NFF.

À la CAN 2023, l'équipe des Super Eagles est dans le Groupe A aux côtés du pays organisateur (Côte d'Ivoire), de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau.