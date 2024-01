Ile Maurice: Arrestation du quatrième suspect dans le braquage à SaveMax

Les hommes de l'inspecteur Lullith et du sergent Beekarry, ont appréhendé Jean Billy Teeluck, âgé de 42 ans et résidant à Sainte-Croix, jeudi dernier. Il était recherché en lien avec le braquage survenu dans la nuit du 19 décembre à SaveMax. Il est passé aux aveux et a été placé en détention. Le jour du braquage, un serial braqueur avait été arrêté, suivi de l'interpellation d'un couple quelques jours plus tard, les trois suspects ayant tous reconnu leur implication. Le dernier individu a comparu en cour vendredi, faisant face à des accusations de vol qualifié avec arme offensive tout en portant un masque.

Max Rudy Noël, 56 ans, le serial braqueur, déjà lourdement condamné, avait été intercepté par la police quelques heures après avoir commis le braquage au supermarché SaveMax, route Nicolay à Sainte-Croix. Deux policiers avaient été blessés lors de cette opération. Le butin d'environ Rs 250 000 avait été récupéré. Kris Michael Petricher, âgé de 29 ans, et sa concubine, Marie Angelica Anishta Narainsamy, âgée de 30 ans, avaient été appréhendés le 27 décembre et étaient détenus par la police. Ils sont suspectés d'avoir collaboré avec Max Rudy Noël lors de l'attaque armée du supermarché. C'est la femme qui était chargée de surveiller les lieux pour faciliter le braquage.

Selon la caissière du supermarché, vers 21 h 15, un individu masqué et armé d'un sabre et d'un revolver avait menacé la caissière, et peu de temps après, un complice cagoulé était arrivé pour s'emparer d'environ Rs 250 000, de paquets de cigarettes et de bouteilles de whisky, avant de prendre la fuite. Alertée, l'inspecteur Lullith et son équipe de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord s'étaient immédiatement rendus sur place après avoir répondu à un appel au 150, et avaient réussi à appréhender Max Rudy Noël. Ce dernier tentait de fuir à moto peu après l'attaque. Il était armé d'un sabre et avait blessé deux policiers en résistant à son arrestation. Son acolyte, Jean Billy Teeluck est parvenu à prendre la fuite.

Max Rudy Noël s'est forgé une réputation de braqueur, ayant déjà fait parler de lui en 2010 lors du vol de revolvers et de munitions au siège de la firme de gardiennage SOS Guard à Port-Louis. En mars 2009, il avait été arrêté après un hold-up à la succursale de la State Bank of Mauritius (SBM) de la rue Labourdonnais, à Port-Louis, où Rs 2 millions avaient été emportées. L'enquête est placée sous la supervision de l'assistant commissaire de police Madhow.