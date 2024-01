Tunisie: «Untitled» de Marwa Manai, ce soir et demain à la salle Le Rio - Une histoire de perceptions...

«Le temps, l'expérience sensorielle incite l'interprète et le public à voyager, non pas à travers des modes de représentation, mais à travers une expérience corporelle, temporelle et réelle qui se déroule sur scène».

Le Centre des arts dramatiques et scéniques de l'Ariana présente aujourd'hui 6 et demain 7 janvier à la salle Le Rio à Tunis, les premières représentations de sa nouvelle production théâtrale «Untitled» signée Arwa Manai.

Basée sur le journal de Sarah Jerbi, une amie de la metteuse en scène, tenue pendant son séjour intermittent aux hôpitaux psychiatriques Sainte-Anne et Henry Ey à Paris en 2015-2016, la pièce se présente comme un voyage à l'intérieur de la psyché, une expérience matérielle qui offre des aperçus épars et éphémères sur les rouages d'une âme meurtrie. Un voyage auquel le public est invité à participer, en tant que témoin de l'effondrement de la raison dans un chaos sensoriel et un brouillage des frontières où il est amené à penser la réalité et sa perception.

«Les journaux intimes donnent de l'ordre à un trouble donné par le biais du langage, créant des archives de la tourmente. La maladie mentale, fusionnée avec le langage, crée des histoires, des situations spécifiques. La dynamique de l'échange est performative par nature, elle épingle des événements qui se sont déroulés sur des heures ou des jours en de petits passages condensés qui sont vivants, trépidants et fébriles. La traduction de ces extraits sur scène est presque un renversement de ce processus : la linguistique devient une expérience matérielle», note Marwa Manai et d'ajouter : «Le temps, l'expérience sensorielle incite l'interprète et le public à voyager, non pas à travers des modes de représentation, mais à travers une expérience corporelle, temporelle et réelle qui se déroule sur scène».En plus de la mise en scène, Marwa Manai signe la scénographie de la pièce qui réunit les deux interprètes, Lobna Mlika et Nedia Belhaj. Riadh Bedoui, qui est pianiste, arrangeur et compositeur, est derrière la création de la bande originale et Joe Dooby, celle la lumière.