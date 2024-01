Afrique: Prépa CAN 2023 / Djamel Belmadi (Algérie) - « On est satisfait de cette rencontre » face au Togo

interview

L'Algérie s'est imposée 3-0 en match amical de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) contre la sélection nationale locale du Togo. En conférence d'après-match, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi a confié ses impressions aux journalistes. Une première satisfaction et la concentration de mise sur la suite des préparatifs.

Journaliste : En tant que sélectionneur êtes-vous satisfait de la prestation de votre équipe et de la victoire 3-0 face au Togo ?

Djamel Belmadi : Satisfait. Aujourd'hui c'était notre premier match de préparation ici à Lomé. Nous en avons déjà fait en Algérie dans une partie du stage de préparation contre l'équipe U23. On est dans une planification où on a beaucoup insisté sur l'intensité, le travail athlétique dans les conditions que l'on va retrouver en Côte d'Ivoire, à Bouaké notamment.

On est tombé sur une belle équipe locale du Togo. Je ne suis pas surpris. On sait que surtout les joueurs locaux ont toujours à coeur de briller, de taper dans l'oeil des dirigeants de la fédération, pour faire partie des A. Je sais qu'il y en a qui font déjà partie de l'équipe une, et d'autres qui ont envie de briller. Donc c'était parfait. On a eu des joueurs qui ont beaucoup travaillé, qui ont mis une certaine agressivité dans le jeu, dans les courses. Et c'est ce qu'il nous fallait. En plus ce soir il fait particulièrement chaud humide. Jusqu'à présent on avait des températures clémentes le soir. Vraiment ce qu'on recherche. On a eu la possibilité de jouer dans les conditions qu'on va trouver à Bouaké, donc on est satisfait de cette rencontre.

%

On a pu faire jouer aussi tout l'effectif. Ce qui est important pour que tout le monde soit concerné.

Vous avez débuté la rencontre avec sur les onze, huit joueurs champions d'Afrique. Est-ce que vous avez opté pour l'expérience ?

D. B. : Les joueurs qui ont été champions d'Afrique en 2019, s'ils sont là c'est qu'ils affichent un niveau de performance qui est toujours intéressant et qu'ils ont encore leur mot à dire. Mais bon, ce n'est pas nécessairement l'équipe qui va démarrer la Coupe d'Afrique. Il va y avoir un autre match contre le Burundi. Il y a une planification qui est en place. Il y a beaucoup d'éléments internes qu'on prend en compte pour jouer ces deux rencontres-là, et arriver prêts pour le match de l'Angola le 15.

Lors de votre dernière conférence de presse avant de venir à Lomé, vous avez dit que le Burkina Faso manque d'un joueur comme Sadio Mané. Est-ce que cela veut dire que les Etalons n'ont pas d'arguments nécessaires pour titiller l'équipe d'Algérie ?

D. B. : Non, il faut reprendre la chose dans son contexte. J'ai dit que cette équipe du Burkina Faso est régulièrement presque dans le dernier carré. La dernière coupe d'Afrique ils ont fait une demi-finale. C'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. On a pu les rencontrer en match de barrages en qualification de la Coupe du monde. On n'a pas réussi à les battre. On a été faire match nul chez eux, on a fait un nul à domicile mais on est passé. Mais c'est une équipe féroce. Je disais que pour justement passer cette demi-finale peut-être prétendre même au sacre en Afrique, il leur manquait un joueur, on va dire, de la trempe d'un Sadio Mané qui est capable de faire basculer une rencontre, même si c'est serré. C'est souvent le rôle entre guillemets d'une star. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une équipe de très haut niveau. Leurs derniers résultats le montrent. Donc une équipe sur laquelle on est très très attentifs. Pour pouvoir être prêts, on va devoir avoir tous nos moyens à tous les niveaux pour rencontrer cette équipe et espérer un bon résultat.

Que pensez-vous du niveau de l'équipe sur l'aspect athlétique ?

D. B. : Sur l'aspect athlétique, on a vraiment travaillé. On a fait des séances, deux séances par jour parfois même ici. On a beaucoup insisté sur cet aspect. Aujourd'hui je savais qu'on allait avoir une fois de plus avec le match qu'on a joué contre les U23, les jambes lourdes, le corps mis à rude épreuves. Mais c'est ce qu'on recherche pour pouvoir être prêt pour la compétition, qui, justement va être très dur sur cet aspect.

Deux joueurs qui sont Amine Tougai, Zerouki et le deuxième gardien de buts n'ont pas participé à cette rencontre. Comment expliquez-vous cela.

D. B. : Amine Tougai et Zerrouki étaient d'une certaine manière blessés. Pas gravement. Zerouki était malade. Donc il a travaillé tous les jours, ces trois derniers jours à part, avec justement Amine Tougai. Tougai avait un léger problème au mollet. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et donc ils ont travaillé en dehors du groupe pour la plupart des séances. Donc c'est pour cela qu'ils n'ont pas joué aujourd'hui.

Est-ce qu'aujourd'hui Belmadi a ciblé un secteur particulier qu'il faudra améliorer avant la CAN ? Atteindre le dernier carré de la prochaine CAN pour l'Algérie sera-t-il un objectif raisonnable pour Belmadi ou pour vous c'est rien que pour le trophée ?

D. B. : On va démarrer cette compétition avec beaucoup d'humilité. Puisqu'à la dernière édition nous sommes sortis au premier tour. Donc il ne serait pas judicieux d'avancer et se dire qu'on est là qu'on va gagner cette compétition. Mais nos ambitions sont grandes et nos joueurs sont des compétiteurs. Ils démarrent cette compétition avec l'idée d'aller le plus loin possible. C'est une évidence. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'équipe.

Pour les aspects de progression de l'équipe dans différents domaines il y en a toujours. Biensur qu'il y a des analyses à faire après chaque match. Si vous permettez je vais garder ça pour moi pour ne pas donner des éléments aux équipes adverses. En tout cas, il y a des domaines sur lesquels on est perfectible encore, c'est sûr.

Est ce que Adam Ounas vous a donné satisfaction sur le coté gauche?

D. B. : Je pense qu'il a fait une belle rencontre. Jai toujours pensé qu'il était capable de jouer sur les deux cotés. Il y a des joueurs qui n'ont pas cette polyvalence là. Oui, je sais qu'il préfère jouer à droite mais, qu'il est capable de jouer aussi à gauche. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe. Il a été intéressant aujourd'hui.

On a constaté l'absence de Mbolhi, on espère qu'il n'a rien de grave.

D. B. : Rais M'Bolhi a eu un petit souci lors d'un entrainement il y a deux, trois jours au niveau de la main. On a fait des examens et pour l'instant ils s'avèrent positifs. Il n'y a pas de réel problème à l'imagerie. Pour autant, il reste le côté clinique. Il souffre toujours un petit peu de la main. Donc on a fait venir Zeghba par précaution.

« On part en Côte d'Ivoire en mission »

Est-ce que Belmadi est complètement libéré des récentes défaites. L'élimination prématurée de la précédente CAN et des éliminatoires du mondial.

D. B. : On a toujours en travers de la gorge cette année 2022 qui a été pour nous une catastrophe. Avant cette CAN 2021, on a gagné le Ghana (3-0) avec une série de 35 matchs invaincus. C'est la plus grosse série en Afrique et troisième au monde. Ça a été un choc de se faire éliminer au 1er tour de la CAN et les barrages du Mondial. On en a souffert. On a su bien réagir, 16 points sur 18 lors des éliminatoires de la CAN 2023. Mais le traumatisme est toujours latent et tant qu'on n'a pas de nouveau vaincu, on ne sera pas satisfait. On part en Côte d'Ivoire en mission.