Afrique: L'accord sur le port maritime entre l'Éthiopie et le Somaliland joue un rôle déterminant dans l'exploitation du marché des BRICS.

<strong>Addis Abeba, — : - Le bloc compte également des pays avec une population et une géographie importantes, et l'ajout des cinq nouveaux pays membres le rendra encore plus fort, a-t-il noté.

Les BRICS comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud et avec l'adhésion de l'Éthiopie, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ce mois-ci, le nombre de membres a doublé.

Sur la base des modalités et de l'accord du pays ainsi que de sa grande population, le bloc devrait réaliser d'énormes transactions commerciales, a expliqué le ministre.

Le bloc renforcera l'autonomisation de l'Éthiopie, ce qui aura une importance considérable en termes de croissance économique, d'augmentation des compétences et d'équilibre de la concurrence à l'échelle mondiale, ainsi que d'augmentation de la source de financement d'une source unique à deux, a-t-il indiqué.

Gebremeskel a assuré que l'Éthiopie bénéficierait certainement d'un marché aussi énorme avec ses produits industriels et agricoles.

Concernant la préparation du pays à bénéficier correctement des autres blocs commerciaux, le ministre a souligné qu'en tant que membre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l'Éthiopie a soumis des offres tarifaires pour les marchandises et est en train d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce.

Selon le ministre, le récent accord avec le Somaliland pour sécuriser le port maritime aura une grande importance pour l'acheminement des produits du pays vers les pays membres des BRICS et pour importer des produits à des prix équitables depuis ces pays.

Le protocole d'accord (MoU) de partenariat et de coopération signé par le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Muse Bihi Abdi à Addis-Abeba le 1er janvier 2024 comprend de larges étendues de coopération dans les domaines social, économique, politique et militaire qui donne à l'Éthiopie la possibilité d'obtenir une base navale permanente et fiable et un service maritime commercial dans le golfe d'Aden grâce à un accord de location, tandis que le Somaliland obtient une part d'Ethiopian Airlines.