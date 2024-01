Congo-Kinshasa: Gary Sakata aux candidats députés - « Ne pourront avoir les sièges à titre principal que les partis qui ont atteint le seuil »

Gary Sakata, professeur de droit à l'Université de Kinshasa et député national, a invité, vendredi 5 janvier, les candidats aux législatives « à ne pas s'agiter en se basant sur leurs procès-verbaux pour se proclamer élus ».

Dans une interview à Radio Okapi, le député a rappelé que seul le calcul du seuil de représentativité va déterminer les candidats ou partis politiques qui auront droit aux sièges.

Ce politique réagissait à la suite des diverses interprétations qui se font au sein de l'opinion publique sur la question du seuil de représentativité, avant la publication des résultats provisoires des législatives nationales et provinciales par la Commission électorale.

Gary Sakata explique que seuls les partis qui ont atteint le seuil auront les sièges :

« Le seuil a été fixé uniquement pour permettre à ce que les partis qui sont au pouvoir ou les regroupements qui sont au pouvoir soient les plus représentatifs possibles sur l'ensemble du territoire. Le seuil de représentativité est de 1% pour la députation nationale, de 3 % pour la députation provinciale et de 10% pour les élections municipales ».

Il ajoute que cela se calcule sur base des suffrages valablement exprimés :

« J'ai entendu le président de la CENI le jour de la proclamation du Président de la République dire qu'il y a eu plus ou moins dix-huit millions quatre cents et quelques qui ont voté, en d'autres termes, on devra donc comprendre que le seuil pour la députation nationale sera de plus ou moins 184.000 votants pour qu'un parti puisse avoir accès à un siège. Donc les 3 % pour la députation provinciale se calculent au prorata du nombre des votants effectifs dans la province et non au prorata du nombre sur l'ensemble du territoire, la même chose en ce qui concerne les municipales, ça compte pour la ville ou encore pour le territoire concerné ».

Gary Sakata martèle que « si un parti politique n'a pas atteint le seuil, il n'a pas le droit d'espérer avoir un siège. Donc ne pourront avoir les sièges à titre principal que les partis qui ont atteint le seuil ». La règle est posée, insiste-t-il.