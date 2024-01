Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Janvier 2024

Côte d’Ivoire : District d’Abidjan- Cissé Bacongo veut débarrasser la ville "du désordre urbain et des déchets"

Le gouverneur du District autonome d’Abidjan, Cissé Bacongo, veut aller plus vite. Lors d’une rencontre, le mercredi 3 janvier 2023, avec ses collaborateurs, les vice-Gouverneurs, les directeurs généraux, les directeurs centraux et les sous-directeurs, Il décliner clairement son ambition pour la ville.« J'ai également souligné mon engagement à œuvrer pour l'ordre et la propreté dans la ville d'Abidjan. J'ai pris l'engagement de débarrasser la ville du désordre urbain et des déchets qui polluent nos rues », a déclaré le gouverneur. Séance tenante, il a annoncé le démarrage imminent de tournées dans les Treize communes du District à l’effet de rencontrer les différents maires. L’objectif pour lui est de coordonner ses actions et travailler avec eux pour l’embellissement de la ville. Ainsi faire en sorte qu’Abidjan « suscite de l’admiration » Aux agents, il a encouragé à travailler avec solidarité et loyauté dans leurs actions. (Source : fratmat .info)

Mali : Dialogue social- Le ministre Abdoulaye Diop rencontre les syndicats

Dans le cadre du maintien permanent de la concertation et du dialogue social, Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a eu, ce vendredi 05 janvier 2024, une rencontre d’échanges avec les membres du bureau du Syndicat Libre des Travailleurs des Affaires étrangères (SYLTAE).Après les vœux du nouvel an, le Ministre DIOP et le bureau syndical ont eu des échanges francs et directs sur plusieurs questions internes visant l’amélioration du climat social et du cadre de travail en vue de renforcer davantage l’efficacité et la contribution de la diplomatie malienne au relèvement des défis complexes du moment. Pour les deux Parties, le maintien du dialogue permanent, la recherche de solutions durables et négociées et le respect des engagements pris dans le cadre d’une responsabilité partagée qui prend en compte la situation économique et financière du pays et le contexte géopolitique actuel sont des conditions nécessaires pour préserver l’environnement de travail ainsi que le climat social dans un état plus serein, fraternel et productif. Pour conclure, le Ministre DIOP a saisi cette occasion pour saluer les efforts importants des femmes et des hommes qui se battent, jour et nuit, sur le front de la diplomatie pour un Mali sécurisé, stable, en paix et engagé sur la voie du développement socioéconomique durable. (Source : abamako.com)

%

Burkina faso : Lutte contre le terrorisme- Un prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs

Le gouvernement du Burkina a annoncé ce vendredi 5 janvier 2024 un prélèvement de 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du public et du privé «au bénéfice du Fonds de soutien patriotique en vue d’accélérer la reconquête du territoire national». Après les taxes sur les produits de consommation comme les boissons et les services de télécommunication, c’est au tour des travailleurs du Burkina de consentir à 1% sur leur salaire net. De plus, un prélèvement de 5% sur les salaires des membres du gouvernement au bénéfice du de ce fonds en vue « d’accélérer la reconquête du territoire national» a été décidé. Selon le ministre de l’Économie, cette contribution concerne l’année 2024. Elle vise à améliorer d’une part, l’équipement des forces combattantes résolument engagées sur les différents théâtres des opérations et d’autre part, la prime des Volontaires pour la défense de la patrie qui passe de 60 000 à 80 000 FCFA.« Il faut en finir vite avec cette guerre et nous demandons véritablement l’accompagnement des travailleurs du public et du privé pour que nous puissions, ensemble, nous mobiliser pour faire face à la situation », soutient-il. (Source : aouaga.com)

Niger : Budget et finances : Le gouvernement adopte un budget de plus 2 653 milliards de FCfa pour 2024

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani a signé, le 04 janvier 2024, l’ordonnance portant budget 2024 de l’Etat du Niger arrêté à plus de 2.653 milliards de Francs CFA, rapporte un communiqué du secrétariat général du gouvernement Equilibré en ressources et en charges à 2 653 440 643 850 FCFA, le budget 2024 est bâti autour des objectifs macroéconomiques visés par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et des orientations édictées dans le cadre de l’élaboration du Programme de Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Présidentielle- Le dossier d’Ousmane Sonko rejeté

Au Sénégal, le Conseil constitutionnel, qui étudie les dossiers des candidats à l’élection présidentielle du 25 février prochain, a rejeté celui d’Ousmane Sonko au motif qu’il était incomplet, a annoncé un des avocats de l’opposant ce vendredi 5 janvier. « Le président du Conseil constitutionnel a estimé qu’il manquait une pièce capitale au dossier de candidature », a expliqué Maître Ciré Cledor Ly, venu représenter Ousmane Sonko lors de cet examen de dossier. Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur la nature de la pièce manquante, mais selon l’avocat, il s’agirait de l’attestation de paiement de la caution signé par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations qu’on a refusé de leur remettre. ... suite de l'article sur RFI (Source :adakar .com)