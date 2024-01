Tunisie: Elections locales - 1.562 candidats en lice pour le second tour

Le président de l'Isie a indiqué qu'il n'y aura pas de mise à jour du registre électoral, précisant que des flashs de présentation des candidats et de leurs programmes seront disponibles sur le site de l'instance.

Le second tour des élections des conseils locaux aura lieu entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février prochain, a annoncé Farouk Bouasker, président de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie), précisant que la campagne électorale sera plus courte que celle du premier tour, soit 14 jours à peu près.

Hier a eu lieu l'ouverture des travaux de la première rencontre régionale dédiée aux candidats au second tour des élections, aux représentants de la société civile et aux médias, organisée au Complexe culturel Cheikh-Driss de Bizerte. A cette occasion, Bouasker a indiqué que 1.562 candidats sont en course pour le second tour.

Le second tour aura lieu dans 781 circonscriptions électorales avec le concours de 15.366 personnes, entre chefs et agents de bureaux de vote, qui seront chargées de surveiller l'opération électorale, a-t-il détaillé.

«L'instance électorale a ajouté de nouvelles données relatives aux candidats sur sa plateforme électronique pour présenter les candidats aux électeurs, compte tenu des observations enregistrées au cours du premier tour des élections locales», a-t-il déclaré, ajoutant qu'une donnée relative aux électeurs concernés par le second tour a été ajoutée à travers le service *195*numéro de la pièce d'identité#.

Le président de l'Isie a, toutefois, indiqué qu'il n'y aura pas de mise à jour du registre électoral, précisant que des flashs de présentation des candidats et de leurs programmes seront disponibles sur le site de l'instance.

Et de rappeler que le premier tour a permis la mise en place de 24 conseils locaux sur un total de 279. Près de 66 candidats au second tour des élections des conseils locaux seront en lice au gouvernorat de Bizerte.