Cote d'Ivoire: District Autonome d'Abidjan - Bacongo rencontre Danho Paulin pour une collaboration renforcée contre le désordre urbain et les inondations

Cissé Bacongo a rencontré Danho Paulin pour une collaboration renforcée contre le désordre urbain et les inondations

Le Ministre-Gouverneur Cissé Ibrahima Bacongo s'est entretenu le vendredi 5 janvier 2024 avec le maire de la commune d'Attécoubé Claude Danho Paulin à son domicile. Une rencontre qui intervient au lendemain de celle qu'il a eue avec le maire du Plateau Ehouo Jacques.

Les échanges ont porté sur la lutte contre le désordre urbain et l'insalubrité, ainsi que de l'importance de l'assainissement pour prévenir les inondations à Abidjan.

Le Ministre-Gouverneur a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre les services afin de garantir une plus grande efficacité des actions sur le terrain. Il a souligné l'urgence d'agir ensemble pour remplir la mission à lui assignée par le Chef de l'Etat, le Président Alassane Ouattara. Pour lui, la lutte contre le désordre urbain et l'insalubrité, qui compromettent la qualité de vie des habitants et l'image de la capitale économique est un impératif non négociable. Il a été aussi question d'assainissement afin de prévenir les inondations. Car, a fait noter le Ministre-Gouverneur Cissé Ibrahima Bacongo, la meilleure chose à faire est de traiter les causes en amont.

Le premier magistrat de la commune d'Attécoubé, Danho Paulin a salué la nomination du Ministre Cissé Ibrahima Bacongo à la tête du District Autonome d'Abidjan. Pour lui l'engagement et la témérité qu'on lui reconnaît dans la prise de mesures concrètes pour faire face aux problématiques de désordre urbain, de l'insalubrité et de l'assainissement, seront d'un grand atout pour la réussite de sa mission. Il a également exprimé sa volonté de collaborer activement avec les différents services du District Autonome d'Abidjan pour mener à bien toutes les actions qui contribueront à l'atteinte des objectifs du Ministre-Gouverneur pour le bien des Abidjanais.

Le maire Danho Paulin a également souligné que la lutte contre les inondations demeure une priorité pour sa commune, située dans une zone à risque. Il a dit être persuadé qu'avec la méthode du Ministre-Gouverneur, des solutions idoines seront trouvées pour endiguer définitivement ce phénomène.

A la fin de la rencontre, le Ministre-Gouverneur, Cissé Bacongo et le maire d'Attécoubé, accompagnés de leurs collaborateurs ont visité les alentours du 4ème pont qui présente un visage hideux avec des constructions anarchiques et des gares de fortune dont les occupants ont même été indemnisés pour quitter les lieux avec pour chacun d'eux des mises en demeure distribuées il y a plus d'un an.

Pour rappel, dès sa nomination le 27 décembre 2023, le Ministre-Gouverneur a annoncé des rencontres B to B avec tous les 13 maires du District Autonome d'Abidjan afin de s'imprégner des réalités. Après donc le Plateau et Attécoubé, d'autres communes seront visitées.