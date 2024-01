Congo-Brazzaville: Festivités de fin d'année - 'Ma Famille en or' a apporté du sourire aux orphelins de l'ONG Compassion

Fidèle à sa tradition, l'Organisation non gouvernementale (ONG) Ma famille en or (Mfor) a passé les fêtes de fin d'année avec les orphelins, encadrés par l'orphelinat Compassion située dans la commune de Bumbu, à Kinshasa.

L'ONG Ma famille en or ne s'est pas rendue les mains vides à l'orphelinat Compassion. Dans sa gibecière, elle a apporté plusieurs biens, notamment des habits, des ketchs, des draps. Outre les biens non vivres, en tant que mères, les dames en or ont aussi remis au responsable de l'orphelinat Compassion, Rudy Tshala, des vivres tels que des sacs de semoule et de riz, de l'huile végétale, des sachets de sucre, un carton de tomates, quelques mesurettes de haricots, des jus, des cake et biscuits... en vue de permettre aux enfants de fêter comme tous les autres.

Le sourire a été perceptible sur les visages de ces enfants qui ne demandent qu'à être considérés au même titre que les autres enfants. Ma famille en or n'est pas à sa première intervention à l'orphelinat Compassion. Elle a eu à apporter, il y a plus d'une année, des matelas pour permettre à ces êtres vulnérables de dormir dans de bonnes conditions. Peu avant la remise de leur don à l'orphelinat Compassion, elle s'est rendue à l'hôpital militaire du camp Kokolo. Sur place, les femmes qui venaient d'accoucher ont pu bénéficier de boîtes de lait, de couches à usage unique et autres biens vivres, en plus d'une enveloppe pour leur permettre de faire face aux besoins de leurs bébés.

Pour l'année qui vient de commencer, Ma famille en or entend doubler d'efforts, conformément à ses objectifs, pour rendre le sourire à plus d'enfants dans le besoin, notamment les orphelins et enfants vulnérables. "En 2024, nous allons focaliser nos efforts sur le projet d' autonomisation des orphelins et enfants vulnérables. Nous allons apporter de l'assistance financière pour la formation de quelques adolescents afin de faciliter leur intégration dans le monde professionnel pour, au finish, garantir leur autonomisation", a expliqué la deuxième vice-présidente, Élodie Engetele. "Nous allons organiser des formations sur le make-up, l'infographie, le développement de site web, la prise des images, l'auto-école, la pharmacie", a-t-elle renchéri. Elle a remercié les différents partenaires au Canada, aux Etats-Unis, en France et en Ecosse qui n'hésitent pas à soutenir cette ONG dans l'accomplissement de ses objectifs.

L'ONG Ma famille réunit quinze femmes, toutes journalistes. Ces femmes au coeur en or ont été représentées pour la circonstance par la deuxième vice-présidente, Élodie Engetele; la conseillère, Julie Kigoma; et les volontaires Christine Mesa ainsi que Blanche Masengu.