Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations a l'occasion de Noël.

Addis Abeba, le 6 janvier 2024 (ENA) : - Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé ses meilleurs voeux et un message de félicitations a l'occasion de la célébration de Noël éthiopien.

Il a dit que l'anniversaire du Christ est le moment où deux choses merveilleuses se produisent. Où l'attendu arrive de manière inattendue et où l'inattendu se trouve dans des endroits inattendus.

Nombreux sont ceux qui ont entendu et lu la parole selon laquelle le Christ viendrait dans la Torah et les prophètes. Mais ils attendaient dans les palais des rois et dans les palais des riches.

Il ne s'attendait pas à ce que le Christ, qui a changé l'histoire du monde et de l'humanité, naisse dans une étable. En conséquence, l'histoire du monde a radicalement changé, mais le monde lui-même était endormi.

Les choses qui changent l'histoire du monde et du pays peuvent ne pas se produire de la manière normale et attendue.

Il n'est pas toujours possible de sauver un pays uniquement par le chemin parcouru par les humains. Il n'est pas possible de prendre le contrôle d'un pays uniquement avec les solutions que tout le monde connaît, ce qui est habitué et compréhensible.

Tout comme on ne peut pas emmener des roues dans l'espace comme le font les voitures et les avions.

Aller dans l'espace nécessite de briser la gravité terrestre, de décoller avec vitesse et puissance dans une forme de voyage inhabituelle.

Un tel voyage nécessite de sortir des sentiers battus habituels et réfléchis.

Par conséquent, il faut un parti prêt à voyager en dehors de ce qui est attendu et pensé pour aider sur cette voie.

Aujourd'hui, notre pays est engagé dans un tel voyage.

Il n'est pas possible de résoudre les problèmes existants et d'obtenir de nouveaux résultats avec l'essorage conventionnel.

Lorsque nous célébrons la naissance du Christ, nous devons continuer à considérer la manière dont le monde a changé et à évaluer la direction dans laquelle nous allons car tout est écrit pour notre avertissement et notre réprimande.