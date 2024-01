Angola: Le gouvernement réconforte les familles touchées par le débordement de la rivière Dande

Caxito — Plus de 400 familles affectées par les pluies et le débordement du fleuve Dande, dans la province de Bengo, ont reçu vendredi la visite de la gouverneure provinciale, Maria Antónia Nelumba.

Il s'agit de familles des quartiers Bula et Caboxa, dans la municipalité de Dande.

Ces familles ont été hébergées dans l'ancien « Hôtel Bengo », dans la ville de Caxito, et ont reçu de la nourriture, des vêtements usagés, des produits d'hygiène et des ustensiles de cuisine.

Pour remédier à la situation, une cuisine communautaire a été créée pour servir ces familles.

Le gouvernement provincial de Bengo s'efforce de loger cette population dans des endroits plus sûrs (quartier 25), où se trouvent 200 autres personnes touchées par les récentes pluies.

Le gouvernement provincial collecte également des tôles pour distribuer à ces familles les emmener vers des lieux plus sûrs, avec de l'eau potable et une assistance médicale et médicamenteuse.

"D'ici une semaine, les conditions seront créées pour commencer à déplacer ces personnes vers le quartier 25 où elles construiront leurs maisons temporaires et permanentes au fur et à mesure qu'elles recevront des tôles et d'autres matériaux de construction", a fait savoir la gouverneure provinciale de Bengo.

Avec le Ministère des Travaux Publics, a-t-elle rencheri, le gouvernement provincial prétend travailler à l'amélioration des ouvrages pour contenir l'avancée de l'eau.

Le débordement du fleuve Dande a touché 600 maisons et plus de 200 autres ont été détruites.

Le débordement du fleuve Dande survenu jeudi, à Caxito, a provoqué l'inondation de l'Institut supérieur polytechnique de Bengo, des quartiers de Bula et Caboxa, ainsi que la restriction de l'accès normal à l'École pédagogique Kimamuenho et à l'établissement pénitentiaire de Caboxa.