Afrique: L'Éthiopie et le Somaliland ont convenu de travailler ensemble sur les plans et le développement.

<strong>Addis Abeba, — : - Les ministres de la Planification et du Développement de l'Éthiopie et de la république du Somaliland ont convenu de travailler ensemble sur les plans de développement et les divers besoins des deux pays.

La ministre de la planification et du développement, Fitsum Asefa, a reçu et s'est entretenu avec le ministre de la Planification et du développement national de la République du Somaliland, Dr Ahmed Mohamed Dreer, dans son bureau.

Selon les informations du ministère du Plan et du développement, les deux ministres ont exprimé leur volonté de coopérer sur divers projets de développement.

En particulier, il a été dévoilé qu'ils travailleraient en coopération sur des plans de développement de premier plan et sur diverses questions basées sur les besoins de développement et de croissance des deux pays.