Sénégal: Bilan du championnat et CAN 2023 - La Ligue pro note des avancées et ajuste le calendrier

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a procédé à un réaménagement du calendrier de ses compétitions en vue de la CAN 2023 qui se disputera du 11 janvier au 13 février prochain en Côte d'Ivoire. En conférence de presse ce vendredi 5 janvier, les responsables de la LSFP en ont profité pour faire le bilan du championnat et noter les avancées au terme de ses dix journées bouclées la semaine dernière.

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a tiré un bilan satisfaisant et noté des avancées significatives après les dix premières journées de championnats.

«Il est important de noter des avancées significatives de ce que nous souhaitons depuis le début. Ce, par rapport aux éventuels changements et pour ce qui est de l'attractivité de nos compétitions. S'il y a 3 ans ou 4 ans, on disait que les spectateurs ne viennent pas dans nos stades, ce n'est plus le cas. Nos stades sont à moitié remplis et nos recettes avoisinent sur certains matchs à 2, 3 ou 4 millions. Aujourd'hui, quand vous regardez nos matchs, les clubs savent qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils veulent et ce qui peut amener la violence. Il faut aussi tirer le chapeau aux entraîneurs», note Amsatou Fall.

Le directeur exécutif de Ligue Pro a profité du face à face avec la presse pour rappeler les réaménagements qui ont été apportés sur le calendrier des compétitions durant la CAN qui se déroulera du 11 janvier au 13 février prochain en Côte d'Ivoire. Aucune trêve ne sera ainsi observée durant cette compétition à laquelle le Sénégal prendra part en tant que tenant du titre.

%

« Il faut qu'on parle de la Coupe d'Afrique. On sait que on ne peut pas jouer 11 journées, faire une Coupe d'Afrique qui va durer un mois et tout arrêter. On s'est dits que dans les moments creux de la CAN, après les matchs de poule, avant les 1/4 de finale, il faut faire quelques matchs», fait -il savoir. Sur ce, la LSFP informe que la douzième journée prévue le week-end prochain (13 et 14 Janvier) va démarrer à 16 h. Alors que les rencontres de la 13e journée ont été programmées le jeudi 25 et vendredi 26 janvier et coïncideront avec la fin du premier tour de la CAN.

«Avant la fin de la Coupe d'Afrique, on aura fait toute la phase aller. Il nous restera la phase retour qui ira jusqu'au mois de mai. Durant le Ramadan, nous avons opté de jouer les 15 premiers jours et à partir des 15 derniers jours. Au niveau de la CAN, il y aura des matchs qui vont se jouer durant les moments où le Sénégal ne joue pas», informe-t-il. Pour sa part, Pape Sidy Lo vice-président chargé des affaires juridiques est revenu sur les cas de litige et rappelé que sur ces 137 matchs, 28 décisions ont été rendues par la commission de discipline dont 13 en ligue 1 et 8 en ligue 2.

« Il va sans dire que les 116 matchs se sont soldés par des issues sans contentieux. C'est à dire joués sans reproches. Sur les 21 décisions, il y a eu 3 cas de décisions consécutives à des pratiques occultes en Ligue 1 et Ligue 2 », relève-t-il. Ce qui découle, selon le LSFP, de l'application stricte des sanctions déjà émises pour un championnat stable et sans violence.