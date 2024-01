Egypte: Liverpool - « Je ne veux pas jouer sans Salah », Klopp

Alors que Salah a quitté Anfield pour l'Égypte dans la perspective de disputer la CAN 2023, Jürgen Klopp révèle qu'il n'a pas envie de diriger un match de Liverpool sans son ailier.

Salah et les Pharaons doivent disputer la CAN 2023 prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Ce sera une occasion pour l'ailier de 31 ans de chercher à soulever le trophée pour la première fois, après deux finales perdues en 2017 et 2022.

Dans sa quête avec son pays, Salah va manquer à Liverpool et son entraîneur, chez les Reds, ne le digère pas. « Nous utilisons les garçons et leurs compétences et c'est l'idée derrière tout cela. Voulons-nous jouer sans Mo ? Non », a déclaré Klopp ce vendredi en conférence de presse.

« Mais nous trouverons un moyen. Bien sûr, nous jouons contre Arsenal et nous pouvons perdre avec Mo Salah, mais pour le moment, nous avons une chance de gagner le match, alors nous y pensons », a déclaré le tacticien allemand, dont l'équipe doit défier Arsenal en FA Cup dimanche.