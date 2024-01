Ile Maurice: Neha Laaj, actrice et productrice pakistanaise sous le charme de Maurice

Bien plus que de l'intérêt. L'actrice et productrice pakistanaise Neha Laaj affiche une vraie volonté de tourner une série pour le net chez nous. C'est ce qu'elle a déclaré le jeudi 4 janvier dernier devant un parterre d'invités. Ils étaient réunis lors d'une soirée organisée au Blue Rawal Resort & Spa, à Bain-Boeuf. Une réception en l'honneur de Neha Laaj y a été donnée par l'Association d'Art et de Culture de Maurice. Plusieurs parlementaires y ont assisté.

Comment est née l'envie de Neha Laaj de tourner chez nous ? Par le cinéma bien sûr. «J'ai vu plusieurs films indiens qui ont été tournés à Maurice et j'ai trouvé l'endroit génial. J'ai vérifié et il n'y a pas de films pakistanais qui ont été réalisés dans cette belle île.» L'actrice et productrice a expliqué qu'elle a alors approché ses contacts à la Mauritius Broadcasting Corporation, qui lui ont donné les coordonnées de Tariq Bhatti, un citoyen pakistanais et manager du Blue Rawal Resort & Spa. « J'ai pris contact avec lui via Facebook et nous nous sommes rencontrés par la suite dans la capitale pakistanaise, Islamabad. Je lui ai parlé de mon projet, qu'il a accepté de sponsoriser. Il m'a donc invitée à Maurice ».

Plusieurs parlementaires ont assisté à la réception donnée en l'honneur de Neha Laaj. Parmi : Xavier Duval, leader de l'opposition et la ministre Fazila JeewaDaureeawoo. L'ancien président de la république Cassam Uteem et Vikram Jootun directeur de la Mauritius Films Development Corporation y étaient également.

De quoi parlera sa web-série ? Ce sera basé sur une histoire vraie qui finit mal, une love story dramatique. Celle d'un «capitaine qui a sauté d'un bateau». Elle affirme avoir reçu un accueil chaleureux chez nous. «J'ai aussi visité des musées, des marchés. J'ai pris le bus et je suis allée dans des cafés. Ce n'était pas cher. C'était très instructif. Les pakistanais ne savent pas grand-chose de Maurice. Moi-même, je ne savais pas c'est l'été actuellement, ici. Je souhaite contribuer à la promotion de ce beau pays».

Sur le plan du business, la productrice précise que si ses productions sont le fruit de partenariats à hauteur de 20% à 30%, «j'insiste toujours pour détenir 50% du projet». Elle cite ses deux précédentes réalisations : Chaudhry, fait avec l'aide de deux partenaires et Daadal réalisé en collaboration a v e c u n par tenaire unique. Elle a indiqué que sa porte est ouverte aux propositions de partenariat locales. Neha Laaj annonce qu'elle souhaite lancer le tournage, «d'ici la fin d'avril 2024». Elle prévoit qu'à sa sortie, cette production sera diffusée non seulement au Pakistan mais aussi au Royaume-Uni, au Canada, en Amérique et à Dubaï.