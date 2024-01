Afrique: Construction des stades de la CAN 2023 - AGL assure la logistique

Partenaire logistique de la Confédération africaine de football (Caf), Africa Global Logistics (AGL) a assuré les opérations logistiques pour la construction de six stades de la Coupe d'Afrique des nations de football (Can2023) qui s'ouvre le samedi 13 janvier prochain à Abidjan.

«Nous sommes fiers d'avoir été, grâce à l'expertise de nos équipes, un acteur majeur de la construction des stades de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Car, au-delà du sport, nous contribuons ainsi à la création d'emplois, au développement des compétences locales et à la croissance de nos économies. Notre ambition est de faire de nos opérations des vecteurs de brassage des peuples, et d'interconnexion des territoires et des communautés», a déclaré Asta-Rosa CISSE, Directrice Régionale AGL Côte d'Ivoire-Burkina Faso, dans un communiqué rendu public.

AGL détaille ainsi ses opérations pour la construction des stades qui vont abriter les matchs de la Can. «AGL Côte d'Ivoire a ainsi assuré, le transport, le transit et les formalités douanières de près de 2 000 conteneurs EVP, soit environ 32.000 tonnes de matériels destinés à la construction et à la réhabilitation des stades Alassane Ouattara d'Ebimpé, Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, Laurent Pokou de San Pédro et du stade de la paix de Bouaké», lit-on dans le communiqué.

La même source ajoute : «Abidjan Terminal, filiale portuaire du groupe AGL, a réalisé le déchargement et la mise à disposition de ces nombreux conteneurs qui contenaient divers équipements de construction - matériels de câblage, tubes en acier galvanisé, couverture métallique pour les toitures, matériel d'éclairage, matériel d'arrosage pour l'entretien des pelouses, etc.».

Selon le partenaire logistique de la Caf, «le Terminal Roulier d'Abidjan (TERRA) a réceptionné et opéré la manutention des engins de chantiers - compacteurs vibrateurs, niveleuses, mélangeurs, chariots télescopiques indispensables aux travaux de terrassement, de gros oeuvre et de finition des différents stades».

Grâce à son réseau international, AGL a joué un rôle essentiel dans la construction et la réhabilitation des stades, contribuant ainsi au succès de cette importante compétition africaine. «AGL réaffirme son engagement à améliorer les infrastructures sportives en Afrique. Ce travail aide non seulement au développement du sport, mais favorise aussi l'épanouissement de la jeunesse africaine», rapporte la note.

En effet, Africa Global Logistics qui est un opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire), fait désormais partie du Groupe MSC, entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des «solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l'ambition de contribuer durablement à la transformation de l'Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor».