Afrique: Didier Drogba - « Une fierté de voir la Côte d'ivoire accueillir la CAN

« C'est une fierté pour moi. La dernière fois c'était en 1984. Le fait d'avoir porté le maillot de l'équipe nationale, d'avoir l'opportunité de voir organiser une CAN chez nous, c'est exceptionnel. On est très heureux, de recevoir toute l'Afrique, tout le monde. C'est une fête », a confié le goleador des Eléphants (65 buts en 104 sélections) à CafOnline.

Même s'il n'a jamais gagné la compétition, Drogba garde de très bons souvenirs. « C'est la plus belle des compétitions pour tous les Africains. J'ai été inspiré par Roger Milla, Gadji Celi, Youssouf Fofana t beaucoup d'autres joueurs encore. Nos légendes se sont révélées dans ce tournoi. Laurent Pokou par exemple et d'autres encore. Pour nous c'est la fête du football africain. L'unité d'un continent de voir les Sadio Mané, Obi Mikel, c'est la fête de l'Afrique pendant un mois », s'exclame celui qui a disputé deux finales en 2006 et 2012, échouant face à l'Egypte et à la Zambie.

L'ancien buteur de Chelsea promet néanmoins un très beau moment à tous les visiteurs en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. « On a un très beau pays. Une nation hospitalière et on sait que la compétition va bien se passer. On est prêts pour accueillir le monde dans sa grandeur. C'est un privilège de recevoir autant d'invités en Côte d'Ivoire », se réjouit Drogba qui espère voir les Eléphants soulever le trophée au soir du 11 février.

Pour aller au bout, la Côte d'Ivoire devra passer la phase de groupes en débutant face à la Guinée-Bissau le 13 janvier, avant le choc du groupe A face au Nigeria (18 janvier) et de conclure contre la Guinée équatoriale le 22 janvier. Ça promet !