Sénégal: Crédit hôtelier et touristique - Un instrument si controversé

Dans sa politique de relance du secteur touristique qui traverse ces dernières années une crise, l'Etat du Sénégal avait instauré en 2017 le crédit hôtelier et touristique. Cet instrument a pour objectif, de mieux valoriser le potentiel touristique des localités du Sénégal, à travers le relèvement du niveau de qualité des services et la mise en place de nouveaux produits adaptés aux nouvelles réalités économiques. Aujourd'hui, la gestion des fonds destinés à ce crédit est fortement dénoncée par les acteurs du secteur.

Dans le cadre de la relance du secteur touristique, l'Etat du Sénégal avait pris un certain nombre de mesures notamment la réduction des taxes, l'exonération fiscale en Casamance, la suppression du visa d'entrée et puis l'instauration d'un crédit hôtelier et touristique en 2017.

Un outil qui, selon les services du ministre du tourisme et des transports aériens de l'époque, vient à point nommé, du moment que face à la crise que traverse le secteur ces dernières années, les difficultés d'accès à des crédits à des conditions favorables ont créé un déficit d'investissements pour maintenir la qualité des réceptifs hôteliers au Sénégal.

Un nouvel instrument qui est placé au coeur de la stratégie de développement du secteur du tourisme. Ce crédit a pour objectif, de mieux valoriser le potentiel touristique des localités du Sénégal, à travers le relèvement du niveau de qualité des services et la mise en place de nouveaux produits adaptés aux nouvelles réalités économiques.

%

Au mois de mars dernier, le Fongip avait signé avec le ministère du Tourisme et des Loisirs une convention de gestion d'une ligne de garantie. D'un montant de 100 milliards de Francs CFA, la garantie sera progressivement constituée, avec une dotation initiale de 05 milliards de Francs CFA, pour couvrir le risque d'impayé sur les crédits accordés par les institutions financières aux acteurs hôteliers et touristiques.

Le but ultime de cette convention de garantie est de renforcer les efforts soutenus du gouvernement pour donner un souffle nouveau au secteur du Tourisme, fortement affecté par les effets du Covid-19. Malgré toute cette manne financière destinée à ce crédit, force est de constater que le crédit hôtelier et touristique fait toujours l'objet de beaucoup de controverses de la part des acteurs du secteur. En effet, au cours d'un point de presse tenu au mois de décembre dernier, les acteurs du secteur touristique ont décrié la gestion des fonds alloués au crédit hôtelier et touristique. Selon eux, les engagements de l'Etat n'ont pas été respectés.

En effet, face aux acteurs, le Président Macky Sall avait donné des directives pour la mise à disposition d'un certain nombre de ressources pour les acteurs du secteur. Ils indiquent qu'au niveau du secrétariat permanent du crédit hôtelier, «quand vous n'êtes pas proche du ministre ou que vous n'offrez pas des services gratuitement, votre dossier n'est pas pris en charge». Mieux encore, les acteurs touristiques veulent une administration généreuse, compétente, capable de prendre en considération leurs attentes.