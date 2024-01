Angola: Basket-ball - Petro bat Vila et consolide son leadership au championnat national

Luanda — La formation de Petro de Luanda a battu Vila Clotilde, 82-75, vendredi soir, au pavillon de Cidadela, à Luanda, lors du match de la deuxième journée (2ème tour) du Championnat national senior masculin de basket-ball.

Petro de Luanda gagnait déjà à la mi-temps, 42-41

Résultats généraux:

Petro de Luanda - Vila Clotilde 82-75

Interclube - Casa do Pessoal do Porto do Lobito 85-70

Petro Luanda B - Interclube B 79-75

Akyra Academy - Clube de Formação Desportiva Kwanza 111- 95

ASA - Primeiro de Agosto 81-102

Samedi

(3e journée)

Petro de Luanda - Jesus Cristo Basketball (ISPTEC, à 16h)

Vila Clotilde - ASA (pavillon à déterminer, à 15 h)

Inter B - Interclube (pavillon 28 de Fevereiro, à 18 h)

Clube de Formação Desportiva Kwanza - Petro B (pavillon à déterminer, à 16h)

Dimanche:

Casa do Pessoal do Porto do Lobito - Primeiro de Agosto (C.P.P.L, à 18h)

Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela - Akyra Academy (Acácia Rubras, à 15 h)

Classement:

1 er Petro de Luanda - 25 points

2e Interclube - 23

3e Vila Clotilde - 22

4e C.P.P.L - 22

5e Primeiro de Agosto - 22

6e Petro B - 19

7e Inter B - 18

8e Jesus Cristo Basketball - 16

9e ASA - 15

10e C.A.B.B - 13

11e Akyra Academy - 13

12e C.F.D.Kwanza - 12