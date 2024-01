Afrique de l'Est: Les entreprises adhèrent au label Made in Angola à Namibe

Moçâmedes — Au total, 12 entreprises situées dans la province de Namibe ont adhéré, en 2023, au label Made in Angola, créé par le ministère de l'Économie et du Plan, pour promouvoir la production nationale et la consommation de produits nationaux.

Se confiant à l'Angop, le chef du département provincial des services de l'Institut National des Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM), Adilson Hach, a annoncé que sur les 26 produits enregistrés, 15 ont déjà reçu le sceau correspondant. Cet ensemble de produits comprend des dérivés de poisson (conserves) et des roches ornementales.

Selon la source, les activités de sensibilisation ont permis de faire connaître le label Made in Angola, qui permet aux entreprises de se développer et fournit des informations sur la fabrication d'un produit donné et sa durée de validité.

D'autre part, le chef du département a déclaré que le nombre d'entreprises certifiées, en 2023, par l'Institut National des Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM), dans la province de Namibe, a doublé, passant de 60, en 2022, à 123 (en 2023).

Il a souligné que la majorité des entreprises certifiées, au cours de la période en question, font liées au secteur de la pêche et au commerce en général.

Adilson Hach a ajouté qu'au total, la province compte 456 entreprises certifiées, dont 238 entités ont été formées dans divers domaines, tels que la gestion de coopératives, la littératie fiscale et financière, l'administration des affaires, entre autres.

Lors du dernier recensement, a-t-il rappelé, la province comptait 1.627 entreprises, dont cinq pour cent font partie du secteur productif.