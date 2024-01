Ile Maurice: Plongée dans l'univers calligraphique de Ruzaynah Hossennie

Dans un monde numérique en constante évolution, où la technologie dicte souvent nos échanges, il existe des âmes qui naviguent dans un univers parallèle, un monde où l'encre danse sur le papier pour créer des oeuvres d'une beauté intemporelle. Parmi ces esprits créatifs, une jeune femme passionnée, dont l'âme vibre au rythme envoûtant de la calligraphie. Ruzaynah Hossennie, 25 ans, a su se faire un nom dans ce domaine. L'habitante de Souillac est à la tête de la page Facebook Ruzaynah Creativa pour promouvoir et vendre ses oeuvres de calligraphie professionnelle.

C'est sa soeur qui l'a encouragée dans cette voie. Depuis toute petite, Ruzaynah est passionnée par l'art. «J'aidais ma soeur à faire ses devoirs d'art et moi, après avoir terminé mes études secondaires, j'ai continué à me perfectionner. J'ai commencé à transcrire des lettres en arabe sur de petits canevas. J'ai persévéré et j'en ai fait mon métier de prédilection», confie l'ex-étudiante de Doha Academy. Pour elle, la calligraphie est bien plus qu'une simple technique d'écriture. C'est une manière de communiquer avec l'âme des mots. «Lorsque je transcris des écritures du Coran et que d'autres les lisent, je bénéficie des bénédictions du Tout-Puissant. Mon créateur m'aide, me guide et m'inspire pour travailler la calligraphie arabe sur des toiles de toutes dimensions.»

Elle cherche à transmettre sa passion qui dépasse la simple pratique artistique et ses connaissances en donnant des cours. De plus, Ruzaynah se considère comme Hafiza (celle qui a mémorisé les 30 chapitres du saint Coran). La jeune femme, qui a récemment participé à une collecte de fonds pour la cause palestinienne, a fait don des recettes de la vente de ses tableaux lors du Palestine Charity Day à Port-Louis, le 26 novembre.