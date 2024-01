Afrique: CAN 2023 - La RDC accrochée par l'Angola en amical

Toutes deux qualifiées pour la CAN 2023, la RDC et l'Angola ont réalisé un nul ce samedi après-midi lors d'un match amical de préparation à quelques jours du tournoi continental.

La partie servait de préparation aux deux équipes dans leur marche vers la Côte d'Ivoire où se déroulera la CAN cette année du 13 janvier au 11 février 2024. La rencontre s'est soldée par un score de zéro but partout au Shabab Al Ahli Stadium entre Léopards et Palancas Negras en Arabie Saoudite.

Après ce match amical, les Léopards congolais défieront les Étalons du Burkina Faso le mercredi 10 janvier 2024, avant de disputer leur première rencontre à la CAN le 17 du mois. La RDC est dans le Groupe F de la CAN 2023, aux côtés du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie. L'équipe de Sébastien Desabre disputera sa 20e CAN en Côte d'Ivoire, l'ayant remportée à deux reprises (1968 et 1974).

De l'autre côte, l'Angola sera à sa neuvième CAN, ayant atteint son meilleur niveau (quart de finale) en 2008 et 2010. Cette rencontre face à la RDC est le seul match amical de préparation pour les hommes de Pedro Gonçalves avant le tournoi, où ils sont dans le Groupe D, aux côtés de l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie.