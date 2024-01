Sénégal: Redonner le sourire aux enfants vivant avec un handicap - Des acteurs communautaires s'investissent

Le réseau des organisations communautaires de base (Rocbacs) s'investit à donner le sourire aux enfants vivant avec un handicap à travers des appuis techniques. Une manière de leur rendre l'autonomie afin de soulager la souffrance de leurs familles.

Une nouvelle initiative vient d'être entreprise en faveur des enfants vivant avec un handicap. Dénommée «la Voix des Enfants Vulnérables », elle se fixe pour but de soutenir les enfants démunis et en situation de handicap genre moteur, visuel, albinos, autisme, sourds et enfants malades. L'initiative mise en place par le réseau des organisations communautaires de base (Rocbacs), les acteurs comptent donner le sourire à ces enfants à travers des appuis techniques mais aussi des cadeaux. Et c'est ainsi que le jeudi dernier, des chaises roulantes, des béquilles, des couvertures et d'autres matériels ont été remis à des enfants afin de les rendre autonomes en attendant la tenue de l'événement « Hand bonne Nouvelle » qui se tiendra au cours de ce mois de janvier.

Selon El Hadji Baytir Samb : « nous croyons fortement que chaque enfant a le droit de vivre ses rêves, et ce, quel que soit le milieu dont il est issu, afin de passer le maximum de moments de joie, de paix et de fraternité avec ses pairs pour se sentir aimer et appartenant à cette société ». Et de poursuivre : « ce que nous recherchons, c'est d'aider ces enfants dont les parents n'ont pas les moyens de se procurer certains outils pouvant les aider à être autonomes, de se prendre en charge. Nous avons démarré avec nos propres moyens. Nous avons acheté des fauteuils roulants, des béquilles et autres. Mais avec cette période de fraicheur, nous allons aussi leur offrir en plus de cadeaux, des couvertures ». Pour mieux prendre en charge plus d'enfants et pérenniser cette action, les acteurs appellent toutes les bonnes volontés à venir parrainer un enfant.

« Nous aurions besoin de la contribution financière et / ou matérielle de tout le monde au bonheur de ces enfants, qui sera un coup de main pour la réussite de l'évènement. Ce serait un véritable honneur pour notre organisation, si des gens acceptaient de parrainer un ou des enfants pour recevoir un cadeau comme tous les autres du monde et de pouvoir vivre cette joie de coeur ».