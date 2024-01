Sénégal: Somone/ Forum du Raddel - Doudou Ka qualifie le territoire de cellule de base du développement local

Cent-cinquante élus locaux dont une centaine de maires, ont participé hier à la Somone au forum du réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local autour du thème :"Les opportunités de développement dans les territoires du Sénégal ". La rencontre a enregistré la présence de deux ministres, Doudou Ka le ministre de l'Economie, du plan et de la coopération et Pape Sagna Mbaye, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime.

Au nom du Premier ministre Amadou Ba, Doudou Ka a considéré le territoire comme une unité de base du développement local. Il a magnifié le travail des élus locaux, les maires, les adjoints-au -maire dans le développement du pays. A l'en croire, l'Etat est convaincu de l'importance du développement qui est d'abord local avant d'avoir un rayonnement national.

En ce sens, la représentation du ministre au forum du Raddel en dit long sur la volonté d'une approche territoriale de mise en oeuvre de politiques pour l'essor de la nation. Ainsi, la présence du ministre du Plan, de l'économie et de la coopération est révélatrice du constat.

Selon ses propos, l'investissement est le meilleur gage de développement. Par conséquent, il a rendu un vibrant hommage aux élus locaux tournés dans cette optique. Ils ont en charge les aspirations de leurs mandants tout en travaillant dans une dimension d'identifier des opportunités et des défis appelés à être pris en charge dans le Pap 3.

Il a loué le programme d'accélération de la compétitivité et de l'emploi appelé à favoriser l'exploitation des territoires, selon leurs spécificités locales et leurs potentialités intégrant leurs identités remarquables pour une approche de spécialisation pour un développement équitable et durable.

Pour le ministre de la Coopération, l'analyse approfondie montre des avantages dans chaque territoire avec des possibilités et des opportunités de création d'emplois massifs. Cette volonté est traduite dans la création de zones économiques spéciales, source d'investissements dans les territoires devant favorisant le développement pour tous. Toujours dans cette dimension, il a exprimé l'importance du territoire considéré comme une cellule de base de notre développement économique.

Le représentant du Premier ministre a fait part du Sénégal du futur, un pays gazier et pétrolier attirant des investissements dans les territoires devant être des piliers de développement harmonieux et équilibré. Sur le développement des pôles territoriaux, il a avancé le lancement d'une table ronde portant sur 250 milliards de francs, le 11 janvier 2024, pour l'appui des cibles citées plus haut et pouvant être porté à 1000 milliards de francs avec les investissements.