Ile Maurice: Des raisons (ou pas) de fêter

Des dates-clés rythmeront l'année à venir. Elles marquent de grands bonheurs, d'immenses tragédies, mais aussi pas mal d'avancées dans la construction de la nation mauricienne.

Politique

Février 2019

Affaire Medpoint : cinq ans depuis le rejet de l'appel

Après neuf ans d'allées et venues devant les tribunaux, verdict dans l'affaire Medpoint: «Appeal dismissed». C'était, il y a cinq ans, le 25 février 2019. Pravind Jugnauth gagne son procès en appel au Conseil privé, après un procès pour conflit d'intérêt que lui avait intenté l'Independent Commission against Corruption par rapport à la réallocation de fonds pour le rachat par l'État de la clinique Medpoint, qui appartenait à son beau-frère, le Dr Krishan Malhotra.

Juin 1994

30 ans du lancement du renouveau militant mauricien

Le Renouveau militant mauricien (RMM) - issu d'une cassure au Mouvement Militant Mauricien (MMM) en octobre 1993 - choisit la rue Edward VII à Rose-Hill le 26 juin 1994 pour son lancement. Ces militants qui le créent rappellent que la cassure n'est pas survenue au lendemain de la révocation en août 1993 de Paul Bérenger comme ministre par sir Anerood Jugnauth. Il y a eu des désaccords au MMM sur d'autres questions, disent-ils. Ceux qui prennent la parole à ce meeting sont : Prem Nababsing, Jean Claude de l'Estrac, Swaley Kasenally, Dharmanand Fokeer, Kailash Ruhee et Prem Koonjoo. Sur l'estrade, Mathieu Laclé, Jérome Boulle, Noël Lee Cheong Lem, Bashir Khodabux, Osman Gendoo, Dharam Gokhool et Amédée Darga. Après des défaites électorales, ce parti sera dissous et certains intègreront le MSM.

Septembre 1969

55 ans du Mouvement militant mauricien

Durant ses vacances à Maurice, en 1968, l'étudiant Paul Bérenger fait la connaissance de Dev Virahsawmy, Jooneed Jeerooburkhan, Tirat Ramkisoon et plusieurs autres membres du Club des étudiants. Le club deviendra celui des Étudiants Militants. L'année suivante, Paul Bérenger rentre au pays. Des jeunes protestent contre la visite de la princesse Alexandra, prévue le 12 septembre 1969. Rendez-vous au rond-point de St-Jean. En face, réaction policière musclée et 12 manifestants, dont Paul Bérenger, Sushil Khushiram et Heeralall Bhugaloo, sont blessés et arrêtés. Le Club des Étudiants Militants donne ainsi naissance au Mouvement militant mauricien.

Novembre 2019

Cinq ans pour l'actuel gouvernement

Cela fera cinq ans depuis que l'Alliance Morisien a remporté les élections générales du 7 novembre 2019. Avant la nomination des best losers, cette alliance remportait 38 sièges. Par la suite, elle obtiendra quatre des huit députés correctifs. Dans son message du Nouvel An, le Premier ministre Pravind Jugnauth a déclaré qu'il irait jusqu'au bout de son mandat «et même au-delà».

Éducation

1984

40 ans du Mauritius Examinations Syndicate

Gardien de la bonne marche du système d'examens nationaux, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) est un corps paraétatique sous la tutelle du ministère de l'Éducation depuis 1984. Au primaire, il organise les examens de fin d'année des Grades 4, 5 et 6, qui mènent au Primary School Achievement Certificate; et ceux du Grade 9 qui mènent au National Certificate of Education. Sa mission est aussi d'organiser les examens du School Certificate et du Higher School Certificate en collaboration avec l'université de Cambridge.

1904

120 ans du collège Lorette de Quatre-Bornes

Les religieuses de Lorette s'installent d'abord à Port-Louis au 19e siècle. En 1845, à la demande de Mgr Collier, mère Teresa Ball envoie huit religieuses irlandaises de la congrégation de Lorette à Maurice. Leur mission: s'occuper de l'éducation des filles. À la tête de ce premier groupe, on retrouve mère Austine Hearne. Ces religieuses vont poursuivre la mission à travers l'île et en 1904, elles fondent une école à Quatre-Bornes.

1924

100 ans du Bhujoharry college

Cela fera un siècle depuis que Jean ArthurBhujoharry fonde un collège. Nous sommes en 1924. L'établissement à la rue Condé, dans le Ward IV, à Port-Louis sera transféré à la rue St Georges en 1938. Le directeur d'alors, Alex Bhujoharry, est convaincu que tout le monde doit avoir la possibilité de s'instruire. En 1947, le collège décroche son premier lauréat: Veerasamy Naiken, qui deviendra médecin et exerçera aux États-Unis. En 1973, Manfred Bhujoharry, le fils d'Alex, prend les rênes. En 2011, le propriétaire et manager du collège est Ramdass Ellayah et en 2012 au deuxième trimestre, le collège s'installe dans ses nouveaux locaux à la Tour Koenig.

1999

25 ans du SSR Medical College

Le Sir Seewoosagur Ramgoolam Medical College a été inauguré le 18 septembre 1999, date anniversaire de la naissance du tribun qui donnera son nom à l'institution. L'école de médecine se situe dans l'ancienne usine de thé de Belle-Rive. Sept ans plus tard, soit le 16 octobre 2006, l'établissement fêtait ses premiers diplômés.

Immigration

Novembre 1834

190 ans de l'arrivée des premiers travailleurs engagés

Le 2 novembre 1834, 36 travailleurs engagés par George Charles Arbuthnot de Hunter-Arbuthnot & Company, pour une durée de cinq ans débarquent du bateau Atlas, à Port-Louis. L'accord a été fait devant le Chief Magistrate de Calcutta. Selon le contrat, les travailleurs ont reçu six mois de paie en avance. La nourriture, des habits et l'hébergement leur seront fournis. Le lendemain de leur arrivée à Maurice, le gouverneur Nicolay donne son aval pour leur débarquement, qui se fera le mardi 4 novembre. Ils sont acheminés vers la propriété sucrière d'Antoinette à Rivière-du-Rempart. Cette propriété de HunterArbuthnot & Company possédait une main-d'oeuvre de 190 à 200 esclaves. Ces travailleurs indiens ont ainsi travaillé aux côtés des esclaves dans les champs de canne à sucre. C'est ce que rapportent le Dr Satteeanund Peerthum et Satyendra Peerthum dans les colonnes de l'express lors des 175 ans de l'arrivée des premiers travailleurs engagés. Dans un autre article toujours dans l'express, les deux historiens précisent que le dernier groupe de travailleurs engagés est arrivé à Maurice en mai 1924.

Histoire ferroviaire

1964

60 ans du dernier train de marchandises

Le 2 février 1964 marque la fin des trains de marchandises et, partant, du transport ferroviaire, ce qui fera 60 ans en cette année 2024. Ce jour-là, un chapitre de l'histoire du pays s'est refermé. Huit ans auparavant, le 31 mars 1956, le dernier train de passagers avait circulé. Cet événement émouvant a fait l'objet d'un roman quête, Le dernier train, de Tristan Bréville.

160 ans de l'inauguration du chemin de fer

Le 21 mai 1864, la première ligne de chemin de fer est inaugurée. Il s'agissait de la ligne du Nord. Le gouverneur, sir Henry Barkly et le directeur des chemins de fer, Joe T. Fisher, font partie des passagers de ce premier train, qui quitte Port-Louis pour Grande-Rivière-Sud-Est. La ligne du Nord est ouverte au public le surlendemain, 23 mai. Les autorités ont créé le réseau ferroviaire, sous l'impulsion de la Chambre d'agriculture, pour faciliter le transport du sucre vers le port.

Octobre 2019

Cinq ans du metro express

Cela fait cinq ans que les Mauriciens voyagent en métro. Le lancement a lieu le 3 octobre 2019 sur le tracé Rose-Hill-Richelieu. Mauricio est la vedette du jour. Si dans un premier temps, le métro ralliait Port-Louis et Rose-Hill, le parcours a été étendu à QuatreBornes puis Curepipe. Une autre ligne dessert Réduit. Aux heures de pointe, le métro est bondé, ce qui démontre sa popularité.Ce projet financé par l'Inde a été l'enjeu d'âpres joutes politiques.

Religion

Avril 1979

45 ans de la béatification du Père Laval

Le père Jacques Désiré Laval (1803-1864) est béatifié par le pape Jean-Paul II le 29 avril 1979, en la basilique Saint-Pierre de Rome. Jacques Désiré Laval, chargé de l'apostolat des Noirs, y consacre les 23 dernières années de sa vie à Maurice. Il quitte Pinterville en Normandie le 23 février 1841, arrive à Londres le 14 mai et s'embarque, sur le Tanjore le 4 juin 1841. Dès son arrivée, il se met à l'apprentissage du créole, enseigne un catéchisme de base et repère parmi les affranchis, un petit groupe qu'il forme pour devenir ses aides. Il célèbre pour les esclaves, à midi, une messe spéciale, du jamais-vu à l'époque.

Visites papales

9 septembre 2019

Cinq ans de la visite du Pape François

«Pèlerin de paix». C'est le thème de la visite express du pape François à Maurice, le 9 septembre 2019. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de son 30e voyage apostolique qui le mène au Mozambique, à Madagascar et à Maurice, du 4 au 10 septembre. Le point culminant de cette visite éclair du pape est une messe à Marie Reine de la Paix. Cette visite coïncide avec la fête du Père Lava

Octobre 1989

35 ans depuis la visite du Pape Jean-Paul II

Les 15 et 16 octobre 1989, Maurice reçoit pour la première fois la visite d'un souverain pontife. Jean Paul II laissera des souvenirs impérissables à un grand nombre de personnes. En l'an 2000, ce pape reconnaît publiquement les torts de l'Église dans l'Histoire, particulièrement en ce qui concerne les croisades, l'Inquisition et l'esclavage. Le pape Jean Paul II a été canonisé (il est devenu saint) en 2013.

Drames en mer

Février 1979

45 ans de l'exploration du site du naufrage du Saint-Géran

La première mission d'exploration du site du naufrage du SaintGéran a lieu en 1979. L'archéologue naval Jean-Yves Blot fait partie de la mission. Il est revenu dans l'île plusieurs depuis pour partager les connaissances acquises lors des missions d'exploration. «L'histoire du Saint-Géran est à la frontière du réel et de l'«imaginé». C'est avant tout un bel exercice d'exploration de cette frontière avec, dans le rôle de guide, la sensibilité d'un écrivain peu soucieux du détail historique mais qui s'abreuve de ce dernier et en fait un outil de sa palette. La perte des passagers et de la cargaison du Saint-Géran en août 1744 est avant tout le récit d'une catastrophe humaine qui a marqué l'économie de l'île», expliquait Jean-Yves Blot dans nos colonnes en 2018.

Juillet 1964

60 ans du décès de sept soldats de la smf à Poste-Lafayette

Jour douloureux. Dans l'histoire de la Special Mobile Force, la date du 11 juillet 1964 est celle où sept soldats ont perdu la vie lors d'une sortie en mer à Poste-Lafayette. Un mémorial commémore ce tragique événement à Poste Lafayette.

Août 1744

280 ans du naufrage du St-Géran

Le naufrage duSaint-Géranest undrame humain considérable pour l'époque. On recense 183 victimes dans ce drame qui se déroule sur la côte est de l'Isle de France dans la nuit du 17 au 18 août 1744. Ce sera au gouverneur La Bourdonnais d'en gérer les conséquences, notamment financières, sur la colonie. Dans son ouvrage Le Naufrage du Saint-Géran, la légende de Paul et Virginie, Raymond Hein indique qu'il y aurait eu neuf rescapés. Au moment du naufrage, le SaintGéran est commandé par le capitaine Richard de Lamarre. L'équipage compte 149 hommes. Il y a aussi à bord 13 passagers à bord et 30 Noirs embarqués à Gorée. C'est une grosse lame qui a jeté le navire sur les récifs.

Liberté de la presse

Avril 1984

Arrestation de 43 journalistes devant l'hôtel du gouvernement

Sit-in devant l'hôtel du gouvernement. Ils sont 43 journalistes qui protestent contre The Newspapers & Periodicals (Amendment) Bill, une loi scélérate visant à museler la presse écrite. Parmi les mesures préconisées: l'introduction du droit de douane sur le papier journal, l'interdiction d'augmenter le prix de vente sans l'autorisation gouvernementale et l'imposition d'une caution de Rs 250 000.Mgr Jean Margéot se porte garant des journalistes. Ils ne passeront pas la nuit en cellule.

Août 1954

70 ans du Mauritius Times

Le nom de Beekrumsing Ramlallah est associé au journal Mauritius Times. Cette publication a vu le jour le 14 août 1954. Il était parmi les 43 journalistes arrêtés en 1984 suite au sit-in devant l'hôtel du gouvernement.

2009

15 ans de Lottotech et premier tirage du loto

Lottotech Ltd, opérateur de la loterie nationale existe depuis 2009. Grâce aux jeux, il contribue de manière significative au Consolidated Fund. Dans le Budget, ces fonds servent à financer des projets liés à l'éducation, la santé, les sports et la culture. Ainsi qu'au remboursement de la dette publique. Les lots non réclamés sont versés au National Solidary Fund.

15 ans d'Apollo hospital, aujourd'hui Wellkin

Il y a 15 ans, le PM d'alors, Navin Ramgoolam, inaugure l'Apollo Hospital. L'express rapporte que lors de la «cérémonie très sobre, seul le directeur de l'hôpital et le ministre de la Santé, Rajesh Jeetah, ont livré des discours de circonstance.Il accueille chaleureusement cet établissement de classe mondiale qui propose une médecine de pointe. Dawood Rawat, principal promoteur du projet à travers la British American Investement (BAI), a spécialement fait le déplacement pour l'occasion. Si le Premier ministre n'a pas fait de discours, il est quand même le premier à signer le livre d'or et en profite pour y inscrire des remerciements spéciaux au nom de Prathap Reddy, président d'Apollo Hospital Group, et de Dawood Rawat, mais aussi au Premier ministre indien, Manmohan Singh.» Depuis mai 2017 l'ex-hôpital Apollo Bramwell porte un nouveau nom, Wellkin Hospital.

Patrimoine

1999

25 ans de la bibliothèque nationale

Vingt-cinq ans depuis son ouverture au Fon Sing Building, rue Edith Cavell Port-Louis. La Bibliothèque Nationale conserve toute la production des livres et des journaux du pays. Entretemps, ses locaux sont devenus trop exigus. Il est question depuis fort longtemps de la construction d'un immeuble qui rassemblera la Bibliothèque Nationale et les Archives nationales sous un même toit. Un projet qui bénéficie d'une ligne de crédit de l'Inde. Mais le premier coup de pioche n'a pas encore été donné.

Dossier Chagos 2019

Février: l'avis consultatif de la CIJ

Le 25 février 2019, Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye émet un avis consultatif en faveur de Maurice, dans le dossier Chagos. La cour reconnaît clairement la souveraineté de Maurice sur l'archipel. Mais ses arrêtés sont consultatifs, donc ils n'ont pas force de loi.

Mai : la résolution des Nations unies

L'Assemblée générale des Nations unies est appelée à voter pour une résolution fixant un délai de six mois au Royaume-Uni pour le respect de l'avis consultatif. En clair, les Britanniques ont six mois pour restituer les Chagos à Maurice. Ce qui n'a pas été respecté. Des négociations sont en cours.

Décembre : le séga chagos devient patrimoine immatériel de l'humanité

Après leSega Tipik, leGeet Gawaiet leSega Tanbourde Rodrigues, le Sega Tanbour des Chagos a été inscrit sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel par l'Unesco, le mercredi 11 décembre.

Disparition

21 février 1999

25 ans de la mort de Kaya

La nouvelle cause une onde de choc. Joseph Réginald Topize, plus connu comme l'artiste Kaya, est mort en détention policière à Alkatraz. C'était le 21 février 1999. Ce qui l'a envoyé en prison ? Quelques jours auparavant, le 16 février, Kaya a participé au concert de dépénalisation du gandia organisé par le Mouvement Républicain à Rose-Hill. Interpellé, Kaya avoue à la police avoir fumé du gandia sur scène. Mais il ne sera pas libéré sous caution, étant mort avant. Le flou persiste sur les circonstances de son décès en cellule policière. Ce décès provoquera des émeutes.