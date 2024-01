Angola: Uíge commence à mettre à jour la cartographie provinciale

Uíge — Le processus de mise à jour de la cartographie pour définir les zones à sélectionner lors du recensement de la population, prévu pour cette année (2024), a débuté ce vendredi, dans la municipalité de Buengas, dans la province d'Uíge.

Se confiant à l'Angop, le superviseur de l'équipe de cartographie, Tutala Miranda, a déclaré que le processus se déroulerait dans les communes du chef-lieu de Uige et de Buengas Sul.

Il a informé que le processus sera réalisé par 16 techniciens cartographes de l'Institut national de la statistique (INE), qui seront déployés dans toutes les zones difficiles d'accès de cette municipalité.

À son tour, l'administrateur municipal de Buengas, José Alberto, a souligné l'importance du processus visant à réaliser le Recensement général de la population, qui aura lieu cette année (2024), en Angola.

La mise à jour cartographique vise à définir et redéfinir les limites des quartiers existants à travers le pays et constitue la première étape vers la réalisation du prochain recensement de la population et de l'habitat prévu cette année (2024).

Le recensement de la population est un vaste processus qui vise à mettre à jour les informations sur le nombre d'habitants du pays, où et comment ils vivent, en vue d'une meilleure planification et répartition des ressources et des services à la population.