Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Janvier 2024

Niger: Rencontre prévue le 10 janvier avec la Cédéao- Le Premier ministre demande le report

La rencontre pour la poursuite du dialogue prévue mercredi à Niamey entre la délégation de la médiation de la Cédéao et le Niger n’aura plus lieu. Dans un courrier officiel dont RFI a obtenu copie, le Premier ministre nigérien demande le report de cette rencontre au 25 janvier le temps pour la junte nigérienne d'organiser un Forum de dialogue national. Cette décision de la junte nigérienne peut être qualifiée de « changement de ton ». Le mois dernier lors d’une première visite à Niamey,la délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest était plutôt satisfaite. Les premières discussions avaient notamment tourné autour de la durée de la transition. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Coopération économique- Le Vice-gouverneur de la Bcéao sollicite l’accompagnement du Premier ministre

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a accordé, une audience, ce vendredi 5 janvier 2024, à Ouagadougou, au Vice-gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bcéao), Der Rogatien Poda. Cette rencontre, première du genre entre le Vice-gouverneur de la Bcéao, Der Rogatien Poda, depuis sa nomination et le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a permis aux deux personnalités de faire connaissance. Elle lui a aussi permis de solliciter l’accompagnement du Chef du Gouvernement pour la réussite de sa mission. (Source : aouaga.com)

Togo : Nomination à la tête de l’Anac- Le lieutenant-colonel Idrissou Ahabou prend les commandes

Le lieutenant-colonel Idrissou Ahabou a été officiellement nommé à la tête de l'Agence nationale de l'aviation civile (Anac) lors d'une annonce faite ce vendredi 05 janvier 2024, a-t-on appris.Le nouveau directeur général succède au pilote émérite Dokissime Gnama Latta, qui occupait le poste depuis de nombreuses années. L'Anac, entité gouvernementale, a pour mission de superviser et de réglementer l'ensemble des activités liées à l'aviation civile au Togo. Son rôle essentiel consiste à garantir la sécurité, la régularité et l'efficacité des opérations aériennes dans le pays. L'agence est responsable de divers aspects, dont la régulation, les licences et certifications, la surveillance et le contrôle, la gestion du trafic aérien, ainsi que les enquêtes sur les incidents et les accidents. L'objectif premier de l'Anac est de s'assurer que l'aviation civile fonctionne en toute sécurité, dans le respect des normes et réglementations en vigueur. (Source : alome.com)

Bénin : Proposition de loi d’amnistie pour les opposants en exil- Une commission de l’Assemblée nationale rejette le projet

Au Bénin, une proposition de loi spéciale d'amnistie au profit de personnalités de l’opposition en exil a été rejetée le 3 janvier 2024 par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Un nouvel épisode dans cette bataille législative sur le sujet. Détails. Au Bénin, après le président du pays Patrice Talon, c’est la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a rejeté le 3 janvier 2024 la proposition de loi spéciale d'amnistie au profit de Reckya Madougou, Joël Aïvo et d’autres personnalités de l’opposition en exil. (Source : acotonou.com)

Mali : Dialogue direct inter-malien- La caducité de l’accord d’Alger

Dans son adresse de nouvel an à la nation, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a souligné l’obsolescence de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Pour cela un dialogue direct inter-malien est en gestation. Ce dialogue vise selon le locataire du palais présidentiel de Koulouba, à favoriser une paix durable et une réconciliation sincère basée sur la confiance entre les communautés sous la protection de l’Etat. Reste à savoir si les ex-rebelles qui ont trouvé refuge en Algérie accepteraient la main tendue du président de la Transition. (Source : abamako.com)

Guinée Equatoriale : Diplomatie régionale- Obiang envoie un émissaire pour s’informer sur la transition au Gabon

Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a démontré son engagement envers la stabilité et le processus de Transition au Gabon en dépêchant son ministre de l'Intégration Régionale, Lucas Abaga Nchama, avec un message officiel pour le président de la Transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguéma, renseigne Gabon Actu. Le ministre équato-guinéen est arrivé vendredi à Libreville en tant qu'émissaire présidentiel et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (Ceeac). Son objectif est de s'informer sur les progrès de l'agenda de la Transition en cours au Gabon, selon un communiqué de la présidence gabonaise. (Source : alibreville.com)

Rca : Remaniement ministériel- Une équipe de 32 membres dont 10 entrants formée

Par le décret N°24.001 du 4 janvier 2024, le Président de la République Faustin Archange Touadera a annoncé un remaniement ministériel, formant ainsi une équipe de 32 membres, dont 10 nouveaux entrants. Ces nominations ont été faites sur la base des propositions du Premier ministre, Chef du Gouvernement. Parmi les nouveaux ministres, citons Richard Filakota, qui prend en charge le ministère du Plan et de la Coopération Internationale, Lina BEMAKA-SOUI au ministère de l’Action Humanitaire, et Rodolph Héritier Doneng-Wanzounou au ministère de la Promotion de la Jeunesse et des Sports. (Source : abangui.com)

Sénégal : Parrainages- Neuf candidats à l’élection présidentielle réussissent l’épreuve

Neuf candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal ont réussi vendredi le contrôle des parrainages à l'issue de la première phase de cette opération, a annoncé samedi le Conseil constitutionnel du pays. L'actuel Premier ministre sénégalais et candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba, ainsi que Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, font partie des neuf candidats ayant passé avec succès l'épreuve des parrainages .Par ailleurs, 20 autres candidats dont plusieurs anciens Premiers ministres ont 48 heures pour compléter leurs dossiers de parrainage, a précisé le Conseil constitutionnel, ajoutant que le reste des postulants au fauteuil présidentiel qui étaient au départ au nombre de 93 ont tous été recalés, parmi eux Ousmane Sonko, leader du parti dissous Pastef, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel au motif que son dossier est ''incomplet''.(Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Armée de terre- Chérif Ousmane prend les commandes

Le général de brigade Chérif Ousmane est officiellement depuis, hier, le patron de l’armée de terre. Le général de division, Dem Ali Justin, son prédécesseur, dont il était aussi l’adjoint, lui a passé la main lors d’une cérémonie, à l’ancien camp d’Akouédo à la Riviera. À peine investi, l’impétrant a pris l’engagement de rehausser davantage l’image de cette composante des forces armées de Côte d’Ivoire. À l’en croire, l’atteinte de cet objectif passe par le renforcement de la discipline au sein de cette institution militaire. (Source : fratmat.info)