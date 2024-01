Cote d'Ivoire: Éducation nationale- Leger réaménagement du calendrier scolaire en raison de la Can 2023

Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’Ivoire va accueillir la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (Can 2023). Cette compétition sportive, la plus prestigieuse du continent, occasionne un léger réaménagement du calendrier des élèves du primaire et du secondaire de l’Enseignement général.

Selon le Cicg, qui est une source officielle, Ainsi, le lundi 08 janvier 2024, ces élèves en congés de Noël et de Nouvel an, depuis le mercredi 20 décembre 2023, retrouveront leurs salles de classe. Mais de façon exceptionnelle, au cours de cette année scolaire 2023-2024, ils ne bénéficieront pas des cinq jours des congés du mois de février. Ils n'auront pas non plus droit à des congés « Spécial Can ». Cette information, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, l’a rappelée au cours de l’émission "RTI1 reçoit" du mardi 19 décembre 2023.

Aussi, ajoute la source, chaque jour de match des Éléphants de Côte d’Ivoire sera jour de repos pour les élèves ivoiriens. L’occasion leur sera ainsi donnée de supporter l’équipe nationale.

Les prochains congés seront ceux de Pâques et des Grandes vacances qui se tiendront respectivement du mercredi 27 mars 2024, après les cours du soir, au dimanche 07 avril 2024 inclus, et du vendredi 12 juillet 2024 au dimanche 08 septembre 2024 inclus.

Pour le premier trimestre de l’année scolaire 2023-2024, qui a eu lieu du lundi 11 septembre au vendredi 1er décembre 2023, ce sont 440 heures de cours qui ont été dispensées. Le deuxième trimestre, qui part du lundi 04 décembre 2023 au vendredi 23 février 2024, compte 384 heures. 368 heures sont encore programmées pour le troisième trimestre, prévu du lundi 26 février au vendredi 10 mai 2024.

La ministre Mariatou Koné, en s’assurant de l’effectivité de la rentrée des classes au Lycée municipal d’Attécoubé, a mis un point d’honneur à rappeler l’impératif de la « responsabilité individuelle et collective au service d’une école de qualité ». Elle a lancé un appel à tous les acteurs de la chaîne éducative, pour une école sans grève, sans congés anticipés et sans violence.