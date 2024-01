Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Janvier 2024

Mali : Crise diplomatique- L’ambassadeur algérien de retour à Bamako

L'ambassadeur de l'Algérie au Mali est rentré à Bamako. Cela intervient plus de deux semaines après son rappel par Alger lié à des tensions diplomatiques entre ces deux pays voisins. Les diplomates avaient été rappelés dans leur pays respectif le 22 décembre, deux jours après que l'ambassadeur algérien à Bamako eut été convoqué par le ministre malien des Affaires étrangères pour des « actes inamicaux et une ingérence » d'Alger dans « les affaires intérieures » du Mali, selon la diplomatie malienne. Il lui était notamment reproché des réunions avec des séparatistes touareg sans associer les autorités maliennes. Cette convocation était également arrivée après la réception à Alger par le président Abdelmadjid Tebboune d'une importante figure religieuse et politique malienne, l'imam Mahmoud Dicko, l'un des rares à oser exprimer ouvertement ses désaccords avec la junte au pouvoir depuis août 2020.( Source : Tv5)

Niger : Lutte contre le terrorisme- Une riposte des Fds contre des groupes terroristes fait des victimes civiles

Le ministère nigérien de la défense nationale a, dans un communiqué publié, le samedi 06 janvier 2024, indiqué que les Forces de Défense et de Sécurité (Fds) de la localité de Gothèye ont fait l'objet d'une attaque terroriste le vendredi dont la riposte de celles-ci a fait malheureusement des victimes civiles. Rapporte l’Anp.« Des groupes armés terroristes accompagnés de leurs familles en débandade et en quête de refuge suite aux opérations offensives conjointes ont intimé à certaines populations des zones frontalières avec le Burkina Faso de déguerpir parce que des attaques étaient planifiées contre les positions des forces de défense et de sécurité des localités de Limbri, Bouro Djounga et Garbou nga » peut-on lire sur le communiqué qui précise que « la nuit du 05 au 06 janvier 2024, aux environs de 19h le poste militaire de reconnaissance de Tiraoua à énergiquement repoussé une attaque terroriste menée par un groupe d'une vingtaine des motos. Dans la foulée des frappes aériennes ont été menées aux environs de 20h 30 contre une deuxième colonne de gac à moto et véhiculés en mouvement vers la position militaire de Tiraoua ».

%

Cote d’Ivoire : Éducation nationale- Leger réaménagement du calendrier scolaire en raison de la Can 2023

Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’Ivoire va accueillir la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (Can 2023). Cette compétition sportive, la plus prestigieuse du continent, occasionne un léger réaménagement du calendrier des élèves du primaire et du secondaire de l’Enseignement général.Selon le Cicg, qui est une source officielle, Ainsi, le lundi 08 janvier 2024, ces élèves en congés de Noël et de Nouvel an, depuis le mercredi 20 décembre 2023, retrouveront leurs salles de classe. Mais de façon exceptionnelle, au cours de cette année scolaire 2023-2024, ils ne bénéficieront pas des cinq jours des congés du mois de février. Ils n'auront pas non plus droit à des congés « Spécial Can ». Cette information, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, l’a rappelée au cours de l’émission « RTI1 reçoit » du mardi 19 décembre 2023.

Togo : Football- Défaite amère des Eperviers locaux face à l’Algérie en amical à Lomé

Les Eperviers locaux du Togo n’ont pas su résister face à la force de l’équipe nationale algérienne, concédant une lourde défaite 0-3 lors d’un match amical préparatoire pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. La rencontre s’est tenue à Lomé, dans un contexte où les deux équipes affinent leurs stratégies pour les compétitions à venir. Coubadja Kader, sélectionneur des Eperviers A’, a partagé ses impressions après le match. Malgré l’instruction donnée à ses joueurs d’éviter toute blessure à l’encontre des Algériens, prochains compétiteurs de la CAN, le résultat ne s’est pas montré à la hauteur des attentes. « J’avais dit à mes joueurs qu’on a deux matchs à jouer. Je leur ai dit de ne blesser aucun joueur algérien… Je suis content du match, s’ils ont fait exactement ce qu’on a dit, on devrait faire un nul. Mais, mes joueurs n’ont pas su gérer les balles arrêtées », a-t-il exprimé, manifestant ainsi une certaine satisfaction mitigée quant à la prestation de son équipe. (Source : alome.com)

Gabon : Homicide à Franceville- Le présumé auteur passe aux aveux

Le présumé auteur du quatriple homicide, Yannick Noah Belingui, âgé de 36 ans, de nationalité gabonaise, appréhendé dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 janvier aux environs de 2 heures dans une forêt au quartier Djamiti, dans le 2e arrondissement de la commune de Franceville, avoue dans ses premières déclarations, une banale histoire de vol de bouteille de gaz dont il aurait été accusé. Rattrapé aux environs 2 heures du matin, dans la forêt où il s’était réfugié, Yannick-Noah Belingui a également avoué le meurtre de la mère des enfants, dame Komba Francisca, dont le corps n’a toujours pas été retrouvé, de même que le tronc de l’homme décapité. Ce qui porte à quatre, le nombre d’homicides commis par ce dernier. Les raisons évoquées dans ses premières déclarations pour justifier ces crimes crapuleux semblent absurdes. (Source : alibreville.com)

Bénin : Décrispation- Bref échange entre Boni Yayi et Sacca Lafia

L’ancien président Boni Yayi et le président de la commission électorale nationale autonome (Cena) ont eu un bref échange ce samedi 6 Janvier 2024. C’était à l’occasion d’un événement auquel les deux personnalités politiques ont participé. Dans une rencontre imprévue, l’ancien président du Bénin, Boni Yayi, et le président actuel de la Commission Électorale Nationale Autonome (Cena), Sacca Lafia, ont eu une brève discussion ce samedi 06 janvier, à l’issue d’une messe d’action de grâce à Parakou. La rencontre a eu lieu à la sortie de l’église, où les deux hommes politiques ont échangé quelques mots pendant quelques minutes. Les détails de leur conversation restent confidentiels, laissant la communauté dans l’expectative quant à ce tête-à-tête surprise en ce début d’année dans un lieu empreint de valeurs tels que le pardon, l’amour, et la paix.Il convient de rappeler que Sacca Lafia a précédemment occupé le poste de ministre de l’Énergie sous la présidence de Boni Yayi. (Source : acotnou.com)

Burkina Faso : Croissance- « l’activité économique devrait connaître une croissance de 5,5% en 2024»

Les responsables de la Direction générale de l’économie et de la planification ont échangé, ce 6 janvier 2024, avec la presse, sur la redevabilité des productions de la structure, pour ce qui est de l’année 2023.Le niveau général des prix des produits au Burkina serait de 0,7% en 2023 comparativement en 2022 où c’était plus de 14%, a signifié le directeur général de l’économie et de la planification, Dr Larba Issa Kobiyagda, parlant de l’inflation, lors des échanges avec des journalistes. Dr Larba Issa Kobiyagda va cependant préciser que cela ne veut pas dire que les prix des produits ont baissé mais l’augmentation n’a pas été assez forte.Il note également que l’activité économique a connu une accélération de son rythme de croissance par rapport à 2022. Il soutient dans ce sens que le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) réel passerait de 1,8% en 2022 à 3,6% en 2023.Il y a des principaux catalyseurs qui expliquent cette croissance de l’activité économique en 2023, dans le pays, informe le directeur général de l’économie et de la planification. (Source : aouaga.com)

Rdc : Elections générales 2023 : Plusieurs annulations de résultats aux dernières élections

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) en République démocratique du Congo (Rdc) a annulé les récents résultats des élections de trois ministres et de quatre gouverneurs de province, invoquant la fraude et l'intimidation des électeurs, selon l’Afp le 6 janvier 2024. La Ceni a annulé tous les bulletins de vote déposés pour 82 candidats aux élections du 20 décembre 2023Dans tous les cas, le Chef de l'État, Félix Tshisekedi, a tiré son épingle du jeu en étant réélu Président de la Rdc avec 73,34 % des voix, selon les résultats provisoires. Et les messages de félicitations ont immédiatement suivi de la part de ses homologues de la sous-région, mais également de l’ensemble du continent.Ce succès vient s’ajouter aux avancées dans le processus de transition au Tchad ou il est facilitateur et où l’opposant Succès Masra a accepté le poste de Premier ministre.Pour sa part, l’opposition congolaise continue de crier à la fraude. Deux jours après le vote, l’ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon a posté sur sa page X (Twitter), une vidéo montrant « comment un membre du gouvernement, le vice-ministre au Plan, Bitika Omana, achetait la conscience des Congolais dans la ville de Kindu ». ( Source :Fartmat.info)