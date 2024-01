Afrique: CAN 2024 - La Côte d'Ivoire et le Mali brillent en amicaux à une semaine du début de la compétition

La Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des nations 2024, a impressionné ce week-end contre la Sierra Leone (5-1) en match de préparation pour la compétition, tout comme le Mali qui a écrasé la Guinée-Bissau (6-2). La Tunisie et la RDC n'ont en revanche obtenu qu'un match nul face à la Mauritanie et l'Angola.

Alors que la Coupe d'Afrique des nations 2024 débute dans moins d'une semaine en Côte d'Ivoire, les sélections africaines poursuivent leur préparation avant le début de la compétition. Mais entre des victoires sans contestation et des contre-performances, la chemin vers le coup d'envoi du tournoi n'est pas le même pour toutes les équipes qualifiées.

Pour son dernier match de préparation avant le début du tournoi, la Côte d'Ivoire a écrasé la Sierra Leone (5-1) et s'est idéalement lancée pour son match d'ouverture contre la Guinée-Bissau le 13 janvier prochain. Le défenseur central Ousmane Diomandé a d'abord ouvert le score d'une tête puissante sur coup-franc (18e, 1-0). Les Éléphants ont ensuite déroulé en fin de première période grâce à une reprise de volée acrobatique de Franck Kessié dans la surface (35e, 2-0), rapidement suivie d'une action collective parfaitement conclue par l'ancien Lillois Jonathan Bamba (38e, 3-0). Le joueur de l'OGC Nice Jérémie Boga a ensuite enterré les espoirs des Sierraléonais en marquant sur coup-franc suite à une erreur du gardien adverse (48e, 4-0). Lazare Amani a fini d'achever la démonstration des Ivoiriens en inscrivant un dernier but suite à un bon centre en retrait (84e, 5-0). Rodney Michael a malgré tout sauvé l'honneur pour la Sierra Leone en marquant le seul but de son équipe en toute fin de match, profitant d'une baisse de vigilance de la défense dans les dernières minutes du match (86e, 5-1).

Le Mali a également impressionné en ne laissant aucune chance à la Guinée-Bissau (6-2). Les Aigles ont lancé le match très rapidement grâce à Youssoufou Niakaté (6e, 1-0), imité par Lassana Coulibaly quelques minutes plus tard (15e, 2-0). Le Lyonnais Mama Baldé a ensuite réduit le score (2-1, 37e), mais le Brestois Kamory Doumbia lui a répondu dans la foulée pour redonner l'avance aux Maliens (3-1, 40e). À son tour, Carlos Mané a marqué pour les Bissaoguinéens et maintenu la pression sur le Mali juste avant la mi-temps (3-2, 42e). Mais en seconde période, les Aigles ont accéléré en inscrivant trois buts en 17 minutes grâce Sikou Niakaté (4-2, 68e), Falaye Sacko (5-2, 78e) et Lassine Sinayoko (6-2, 85e), concluant ainsi parfaitement leur dernière rencontre de préparation.

La RDC et la Tunisie patinent

Dans les autres matchs internationaux du week-end, l'Égypte s'est notamment imposé face à la Tanzanie (2-0). Les Pharaons ont battu les Tanzaniens grâce à un but de Trézéguet bien servi par Mohamed Salah (32e, 1-0), qui a doublé la mise plus tard sur pénalty (73e, 2-0). Le Mozambique a lui écarté sans peine le Lesotho (2-0), grâce aux réalisations du défenseur de l'Atlético Madrid Reinildo Mandava (27e, 1-0) et du pénalty transformé par Lau King (81e, 2-0).

Mais certaines sélections ont en revanche peiné à se rassurer avant le début de la Coupe d'Afrique des nations, à l'image de la Tunisie qui est restée muette face à la Mauritanie (0-0) et de la République démocratique du Congo qui est tombée dans le piège de l'Angola (0-0). Elles auront respectivement l'occasion de se rattraper en match de préparation face au Cap-Vert et au Burkina Faso le 10 janvier prochain avant le lancement de la compétition.