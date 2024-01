Angola: Le MPLA appelle à une plus grande surveillance des projets PIIM

Malanje — Le premier secrétaire provincial du MPLA, Marcos Nhunga, a exhorté vendredi les responsables publics à redoubler de supervision des projets du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) et du programme de lutte contre la faim et la pauvreté.

Selon l'homme politique, cette mesure doit également impliquer les chefs du parti MPLA et implique le renforcement de l'action gouvernementale, visant à améliorer le travail du gouvernement provincial.

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de voeux du Nouvel An des militants du MPLA, Marcos Nhunga a déclaré que 2024 sera une année de nombreux défis et exigera un plus grand engagement et une plus grande responsabilité de la part de cette formation politique et des organes gouvernementaux dans l'exécution et le contrôle des tâches politiques et de gouvernance.

Par ailleurs, il a mentionné que dans le domaine politique, les défis se concentrent sur la tenue réussie des assemblées de renouvellement des mandats des Comités municipaux et communaux et d'Action (CAP), ainsi que sur la formation politique et idéologique des militants, visant leur participation active aux actions inhérentes au développement de la province et au renforcement de l'organisation.

Il a souligné que la formation idéologique des jeunes doit servir à leur inculquer l'esprit de patriotisme et de défense des principes et valeurs du parti MPLA.

L'événement a culminé avec la présentation d'un message des dirigeants et du personnel du Comité provincial du MPLA, qui se sont engagés à travailler à la concrétisation des aspirations du parti définies pour le quinquennat 2022/2027, visant à améliorer la qualité de vie de la population.